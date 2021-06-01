24 июня — День республики

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашской Республики

«Уважаемые жители Чувашской Республики, дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем республики!

Этот праздник объединяет всех нас независимо от возраста, национальности, религиозных и политических убеждений. Всех, кому дорого развитие родной республики.

Сегодня Чувашия — динамично развивающийся регион, где дорожат традициями и бережно относятся к сохранению духовного и культурного наследия. У республики большой потенциал и прекрасные перспективы.

Мы по праву гордимся своей республикой, ее славной историей и современными достижениями. Я благодарю всех жителей Чувашии, внесших весомый вклад в становление и развитие родной республики. Трудолюбие, вера в себя и собственные силы делают нас сильными, позволяют решать самые смелые задачи и с уверенностью смотреть в будущее.

От всей души желаю крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов!»

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ,

сенатор Российской Федерации, первый Президент Чувашской Республики

Хаклă ентешĕмĕрсем!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем республики.

Из седой древности пришел к нам народный чувашский обычай «ниме». Наши пращуры были уверены в том, что значимые и непростые задачи гораздо легче решать вместе, сообща. И время подтвердило их правоту.

Проходят века. Но неизменным остается смысл мудрой традиции — созидательный радостный вдохновенный труд. Убежден, что объединение всех представителей здоровых сил Чувашии, неустанная совместная работа плечом к плечу во имя достижения общих целей помогут уроженцам и жителям республики не страшиться трудностей и успешно покорять новые высоты.

Здоровья, процветания, счастья и любви вам, дорогие соотечественники. С праздником!

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, ИГОРЬ МОЛЯКОВ,

депутаты Государственной Думы РФ

Уважаемые жители республики!

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с Днем Чувашской Республики!

Своими успехами и достижениями республика обязана многим поколениям граждан. Жители республики могут по праву гордиться именами и свершениями наших земляков, трудовыми и культурными традициями, многими выдающимися людьми — просветителями, учеными, писателями, артистами, космонавтами, героями войны и политиками, чье творческое наследие стало духовным достоянием всей России и всего мира. Наша республика сильна тем, что в трудные времена объединяла свои силы и возможности, чтобы жить, строить и созидать. Сегодня согласие, единение, нравственные ценности, сотрудничество становятся непременными условиями для динамичного развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни людей.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, любви, веры в свои силы, в торжество идей добра, справедливости, мира и созидания!

АЛЬБИНА ЕГОРОВА,

председатель Государственного Совета Чувашской Республики

Дорогие жители и гости Чувашии!

От имени Государственного Совета Чувашской Республики поздравляю вас с Днем республики!

Этот праздник объединяет представителей разных народов, культур и вероисповеданий, связанных богатейшим историческим и духовным наследием, в мире и согласии проживающих на чувашской земле.

С момента обретения государственности Чувашия в своем развитии прошла большой путь. Сегодня — это край, устремленный в будущее, уверенно идущий по пути преобразований.

В основе достижений любимой Чувашии — созидательный труд ее жителей — талантливых, трудолюбивых, хлебосольных. Вместе мы успешно реализуем программы создания комфортной городской среды, строим безопасные и качественные дороги, создаем новые высокотехнологичные производства, развиваем социальную инфраструктуру, повышая тем самым инвестиционную привлекательность региона.

Уверена, наше общее стремление сделать родную землю богаче и краше является залогом ее дальнейшего динамичного развития.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, а нашей прекрасной республике — мира и процветания!

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, главный врач ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России, заслуженный врач ЧР, депутат Государственного Совета Чувашской Республики

Уважаемые жители и гости Чувашии!

Поздравляю вас с государственным праздником — Днем Чувашской Республики!

24 июня Чувашия традиционно празднует свой главный национальный праздник — День республики. Это наш с вами праздник — общий для всех, кто искренне гордится своей малой родиной, ее богатой историей, уникальной культурой, уходящей корнями в древние века, выдающимися личностями и великолепнейшей природой.

День республики символизирует единство людей, населяющих нашу многонациональную Чувашию, общность их интересов по ее дальнейшему развитию. Сегодня наша республика, обладая значительным производственным потенциалом, развитой экономикой и социальной сферой, является одним из лидирующих регионов страны.

Уверен, что Чувашия и в дальнейшем будет вносить весомый вклад в развитие России, сохранение ее духовного богатства и останется одним из наиболее ярких и привлекательных регионов Поволжья.

Поздравляю вас с Днем республики и желаю всем доброго здоровья, хорошего настроения, дальнейших успехов, счастья и любви! От всего сердца желаю, чтобы в каждом доме были счастье и благополучие, а в родной республике — процветание и стабильность.

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ,

генеральный директор АО «АККОНД», почетный гражданин Чувашской Республики

Дорогие земляки, жители и гости Чувашской Республики!

Примите самые добрые поздравления с Днем республики — Днем рождения нашей малой Родины, дорогой сердцу каждого, кто здесь проживает.

Этот праздник объединяет все поколения жителей нашей многоликой и многонациональной Чувашии, которые вложили в ее нынешний облик свой талант, труд и силы, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают в жизнь новые планы.

Чувашский край, жемчужина Поволжья, такой разный и многоликий. Города и районы республики уверенно растут и развиваются, сочетая в себе самобытное наследие предков и современные тенденции. Чувашские предприятия и их продукция известны по всей стране и за ее пределами. Наши производители постоянно выходят на новые внешние рынки и формируют бренд Чувашии как индустриально развитого, инновационного региона.

Спасибо вам, дорогие соотечественники, за любовь и преданность родному краю, за ваши трудолюбие и заботу о благополучии нашего общего дома.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, мира, успехов в делах, уверенности в завтрашнем дне! А нашей горячо любимой республике — счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процветания!

АЛЕКСЕЙ МУРЫГИН,

депутат Государственного Совета Чувашской Республики,

директор по развитию ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой»

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с главным праздником Чувашии — Днем республики.

Этот день — праздник для всех жителей Чувашии. Тех, кто принимает активное участие в ее экономическом, социальном и культурном развитии, кто воспитывает подрастающее поколение, кто овладевает знаниями в школах и вузах, кто еще только начинает свой путь по дороге жизни. От мала до велика сегодня славят родную Чувашию.

Сегодня Чувашская Республика — один из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Решаются стратегические задачи по созданию в регионе надежной социально ориентированной экономики, расширения и модернизации промышленности, развитию сельскохозяйственного сектора и строительной индустрии, образования и здравоохранения.

Жители Чувашии всегда бережно относились к сохранению традиций и историческому наследию и ежедневно приумножают потенциал нашей республики. Уверен, что благодаря трудовому вкладу каждого из нас, она будет и дальше идти по пути развития и процветания. Желаю вам и вашим семьям, близким и родным праздничного настроения, здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой.