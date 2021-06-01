Ниме – действуем вместе

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Янтиковский район, в котором Глава Чувашии побывал на Акатуе, несколько лет назад тоже был одной из главных площадок празднования Дня республики. Фото cap.ru

Именно так теперь звучит девиз Дня республики. На смену уже привычному «Пĕрле» пришел более динамичный слоган, отражающий насыщенную программу главного праздника Чувашии. Событий и действий на этой неделе действительно будет немало. Уже в понедельник в столице республики состоялась стратегическая сессия, посвященная креативному развитию Чувашии, и открылся впервые прописавшийся на Дне республики Чебоксарский международный кинофестиваль.
И дальше экономические и культурные события будут чередоваться. В программу Дня республики вошли Чебоксарский экономический форум «Чувашия. Трансформация» и всероссийский конкурс «Русь мастеровая», межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» и фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», вручение национальной премии «Бизнес-успех», всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» и много других интересных мероприятий. Будет создан и хороший задел на будущее — в рамках экономического форума ожидается подписание ряда соглашений, в частности с ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», Ассоциацией компаний по развитию искусственного интеллекта и другими организациями.
Ну а какой же День республики без Акатуя? 24 июня он пройдет на двух главных площадках праздника — в Чебоксарах и Шумерле. А своеобразной репетицией больших «свадеб плуга и земли» стали Акатуи, проведенные в июне во многих городах и селах Чувашии. В Чебоксарах, кстати, Всечувашский Акатуй впервые пройдет в этнокомплексе «Амазония». Как сообщила на оргкомитете министр культуры Светлана Каликова, в этнокомплексе есть необходимая площадка с установленной сценой, а также с возможностью размещения этноподворий и проведения традиционной национальной борьбы «керешу».
В череде праздничных событий и встреч не забыта одна из главных тем года — подвиг строителей Сурского рубежа. Ему будут посвящены межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья», выставка «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу» и мотопробег «Чебоксары — Байгулово — Чебоксары», на место строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей».
Самую подробную программу празднования Дня республики смотрите по ссылке.

Кстати

При организации праздничных мероприятий в республике будут выполнены рекомендации Роспотребнадзора. На закрытых площадках наполняемость зала составит не больше 75%, а условием участия в мероприятиях культурного форума — «Родниках России», «Руси мастеровой», Чебоксарском кинофестивале и т.д. — станут отрицательные результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации. Накануне Дня республики сотрудники Роспотребнадзора совместно со специалистами Минкультуры проверили основные площадки проведения мероприятий и отметили их готовность.

 

 

 

Опубликовано: 21 июня 2021 г.


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