Ниме – действуем вместе

Именно так теперь звучит девиз Дня республики. На смену уже привычному «Пĕрле» пришел более динамичный слоган, отражающий насыщенную программу главного праздника Чувашии. Событий и действий на этой неделе действительно будет немало. Уже в понедельник в столице республики состоялась стратегическая сессия, посвященная креативному развитию Чувашии, и открылся впервые прописавшийся на Дне республики Чебоксарский международный кинофестиваль.

И дальше экономические и культурные события будут чередоваться. В программу Дня республики вошли Чебоксарский экономический форум «Чувашия. Трансформация» и всероссийский конкурс «Русь мастеровая», межрегиональная выставка «Регионы — сотрудничество без границ» и фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия», вручение национальной премии «Бизнес-успех», всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» и много других интересных мероприятий. Будет создан и хороший задел на будущее — в рамках экономического форума ожидается подписание ряда соглашений, в частности с ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», Ассоциацией компаний по развитию искусственного интеллекта и другими организациями.

Ну а какой же День республики без Акатуя? 24 июня он пройдет на двух главных площадках праздника — в Чебоксарах и Шумерле. А своеобразной репетицией больших «свадеб плуга и земли» стали Акатуи, проведенные в июне во многих городах и селах Чувашии. В Чебоксарах, кстати, Всечувашский Акатуй впервые пройдет в этнокомплексе «Амазония». Как сообщила на оргкомитете министр культуры Светлана Каликова, в этнокомплексе есть необходимая площадка с установленной сценой, а также с возможностью размещения этноподворий и проведения традиционной национальной борьбы «керешу».

В череде праздничных событий и встреч не забыта одна из главных тем года — подвиг строителей Сурского рубежа. Ему будут посвящены межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья», выставка «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу» и мотопробег «Чебоксары — Байгулово — Чебоксары», на место строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Самую подробную программу празднования Дня республики смотрите по ссылке.

Кстати

При организации праздничных мероприятий в республике будут выполнены рекомендации Роспотребнадзора. На закрытых площадках наполняемость зала составит не больше 75%, а условием участия в мероприятиях культурного форума — «Родниках России», «Руси мастеровой», Чебоксарском кинофестивале и т.д. — станут отрицательные результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации. Накануне Дня республики сотрудники Роспотребнадзора совместно со специалистами Минкультуры проверили основные площадки проведения мероприятий и отметили их готовность.