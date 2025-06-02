«Город трудовой доблести» — дань памяти поколению победителей

Четыре года назад, 20 мая 2021 года, Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Чебоксарам в числе 12-ти российских городов высокого звания — Города трудовой доблести. Почетную награду чувашская столица получила за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне и самоотверженный труд жителей республики.

В те годы Чебоксары стали одним из центров эвакуированной промышленности страны, отдавшим все свои силы на укрепление оборонной мощи государства. Из 28 предприятий, переброшенных в Чувашию, половину разместили в Чебоксарах. Уже осенью 1941 года цеха дали первую военную продукцию — на фронт отправлялись боеприпасы, электротехника для самолетов, танков и кораблей, коктейли Молотова, масккостюмы, ружейные ремни-ленты для винтовок Мосина, продукты питания и многое другое. В суровое время Чебоксары стали еще и важным медицинским центром: в городе развернули четыре эвакогоспиталя, в строй возвращались более половины излечившихся бойцов.

В честь гордого звания 24 декабря 2021 года в сквере у Главпочтамта установили стелу «Чебоксары — город трудовой доблести» с изображением чебоксарских заводов. Сегодня славные традиции тружеников военных лет в республике продолжают их достойные потомки.

На стеле высечены факты из истории заводов, работавших в годы Великой Отечественной войны. Фото из архива редакции