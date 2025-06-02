Сбер и ГК «АБС Электро» договорились о расширении партнёрства и внедрении ИИ

Соглашение о совместной работе в сфере финансов и искусственного интеллекта подписано на ПМЭФ-2025.

XXVIII Петербургский международный экономический форум стал площадкой для знакового партнёрства. Сбер и три предприятия группы компаний «АБС Электро», АО «ВНИИР», АО «ВНИИР-Прогресс» и АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», заключили соглашение о расширении линейки используемых финансовых решений и внедрении технологий искусственного интеллекта в работе предприятий группы компаний.

В настоящий момент Сбер и группа компаний «АБС Электро», крупный производитель электротехнического оборудования для всех видов энергетики, сотрудничают по широкому спектру финансовых вопросов. Например, только за последний год Сбер одобрил «АБС Электро» лимиты на сумму более 8 млрд рублей для обеспечения гарантийных обязательств в рамках реализации проектов с крупнейшими предприятиями России по обеспечению поставок специального оборудования. Кроме того, в настоящий момент общая сумма открытых в банке кредитных лимитов для группы компаний превышает 9,5 млрд рублей.

Новый этап взаимодействия включает развитие комплексного расчетно-кассового обслуживания, поддержку внешнеэкономической деятельности, зарплатные проекты, а также расширение кредитования и банковских гарантий. Особое внимание будет уделено внедрению ИИ-решений Сбера для оптимизации бизнес-процессов и повышения операционной эффективности.