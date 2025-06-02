Александр Ведяхин: По мере снижения ставок будет также восстанавливаться рост кредитования юрлиц

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б.п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%.
Для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет, а вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования. В части юридических лиц, хотя банковское кредитование и стагнирует, общий кредит с учетом эмиссии облигаций продолжает расти, хотя и небольшими темпами, часть этих эмиссий выкупают банки. Можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться».
Опубликовано: 19 июня 2025 г.


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