Александр Ведяхин: По мере снижения ставок будет также восстанавливаться рост кредитования юрлиц

Уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 б.п. в июле. По нашему мнению, к концу года ключевая ставка опустится до 17%. Для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет, а вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования. В части юридических лиц, хотя банковское кредитование и стагнирует, общий кредит с учетом эмиссии облигаций продолжает расти, хотя и небольшими темпами, часть этих эмиссий выкупают банки. Можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться».