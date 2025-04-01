Олег Николаев: Важно обеспечить безопасность данных

На это Глава республики указал в ходе заседания координационного совета по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного правления в Чувашии.

В 2024 году Чувашия достигла значительных успехов в области цифровой трансформации. Индекс цифрового развития региона составил 88,32% при запланированном показателе 81,5%. Благодаря этому республика поднялась на восемь позиций в рейтинге, заняв 35-е место среди всех субъектов Российской Федерации.

Сегодня в электронном виде оказываются абсолютно все массовые социально значимые услуги, предусмотренные федеральным перечнем. В прошлом году порядка 413 тыс. заявок были поданы жителями республики именно через интернет-порталы.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, эти цифры говорят о том, что электронный способ получения услуг является удобным и комфортным. «Важнейшей задачей становится обеспечение безопасности персональных данных. Нам удается успешно решать этот вопрос, имеются все необходимые ресурсы для дальнейшего роста и совершенствования», — подчеркивает руководитель региона.

В Чувашии лидерами по уровню цифровой зрелости стали отрасли здравоохранения, образования и государственного управления, достигнув 100%, 97,7% и 95,8% соответственно.

Стопроцентная цифровизация медицинского обслуживания позволяет жителям республики дистанционно записаться к врачам, а также получить консультации. Сервис электронных медицинских карт доступен всем жителям, использующим личный кабинет пациента «Мое здоровье» на портале госуслуг.

В 2024 году Минспорта Чувашии по итогам Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта третий год подряд было признано лучшим региональным органом управления физкультуры и спорта.

Коснулись нововведения и сферы транспорта Чувашии. Среди сильных цифровых сторон — возможность безналичной оплаты проезда, отображение информации о движении троллейбусов и автобусов, их оснащение системами видеонаблюдения. Внедрение интеллектуальной транспортной системы продолжается в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Активно проходят процессы цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, завязанные на платформе ГИС ЖКХ. Так, 78,7% жильцов многоквартирных домов производят оплату коммунальных услуг в режиме онлайн. Для проведения общих собраний собственников жилья создан удобный ресурс «Госуслуги.Дом». Это позволит исключить факты фальсификации протоколов общих собраний в управляющих компаниях.

Цифра 71% зарегистрированных пользователей портала госуслуг активно применяют его сервисы, это на 9 процентов выше, чем годом ранее. Эти данные подтверждают высокий уровень вовлечения граждан в пользование электронными сервисами, считают в Правительстве Чувашии.

«Мы не только внедряем информационные системы, но и контролируем качество их использования и наполнения данными, — отмечает руководитель Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов. — Вопрос информационной безопасности и импортозамещения остается для нас приоритетным. Необходимо не только создавать сервисы, но и правильно их эксплуатировать и защищать, а также ответственно использовать эти данные».