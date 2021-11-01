В рамках исполнения Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на электронный документооборот переходит большинство организаций страны. Чувашская энергосбытовая компания (группа компаний Трансэнергопром) также усиливает цифровизацию компании и предлагает своим клиентам перейти на получение электронной квитанции, отказавшись от бумажной.

ЧЭСК объявила акцию для студентов региона «Помоги близким подключиться к сервисам личного кабинета клиента», которая будет проходить с 12 октября до 10 декабря 2021 года. Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел и награждены ценными подарками.

В акции могут принимать участие клиенты ЧЭСК — физические лица. Обязательные условия для участия в акции:

помочь близкому родственнику зарегистрироваться в «Личном кабинете клиента» Чувашской энергосбытовй компании;

оформить подписку на электронную квитанцию;

оформить заявление об участии в конкурсе в ближайшем межрайонном отделении, либо дистанционным способом направить скан заполненного заявления обращением через «Интернет-приемную» на сайте компании. К заявлению также необходимо приложить сканы копий паспорта и студенческого билета.

«Уверен, что бумажные квитанции со временем уйдут из жизни людей. Конечно же, это процесс будет идти постепенно, но достижения современной технологии дойдут до каждого из нас. Мы предлагаем клиентам выбрать удобную форму взаимодействия с компанией, а студентам – помочь старшему поколению в освоении интернет-технологий. Электронная квитанция является полным аналогом бумажной квитанции и является законным документом», — заверил исполнительный директор Дмитрий Константинов.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, можно задать их специалистам компании в «Интернет-приемной» на сайте компании. Подробную информацию можно узнать у специалистов в офисах обслуживания клиентов, а также на сайте ЧЭСК.

Почему электронная квитанция лучше бумажной? Мы расскажем вам об этом: https://ch-sk.ru/kvitanciya-po-e-mail

Положение о конкурсе.