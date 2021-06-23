Девиз Чебоксарского экономического форума в этом году — «Чувашия. Трансформация». Речь идет об ускорении развития региона, начиная от государственного управления и бизнеса до сервисов для населения, в том числе с помощью цифровых технологий. Но какие именно цифровые технологии должны для этого применяться, в каких областях и сферах? На эти вопросы и призван был ответить состоявшийся вчера на гостеприимной площадке ледового дворца «Чебоксары Арена» круглый стол с говорящим названием «Цифра в действии. Практическое применение».

А собрались на этой встрече действительно практики — люди, активно занимающиеся внедрением цифровых технологий в реальное производство и систему государственного управления, добившиеся в этом деле заметных успехов. Их по видеосвязи поприветствовал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов и лично — министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.

Международный опыт обобщила Анна Никитченко, член Совета по цифровизации Торгово-промышленной палаты России. За последние годы многие государства активно внедряли цифровые инновации в экономику и сферу государственного управления. Где-то достижения налицо, как в Уругвае, про который у нас вообще мало кто слышал, где-то успехи только частичные. Но везде цифровизация помогла решить многие из накопившихся проблем. Еще один важный вывод — нет какой-то универсальной «таблетки», рецепта, которые помогали бы всем без исключения. В каждой стране искали и находили свои подходы, исходя из имеющихся ресурсов и национальных особенностей.

Но если все-таки попробовать выделить главное из международного «трансформационного» опыта, то чтобы перемены были успешными, необходима прежде всего политическая воля для решения назревших социальных проблем, развитая система образования и подготовки кадров, ориентация государства на построение инновационной экономики, активное применение цифровых технологий. Словом, самые передовые цифровые технологии — это здорово и нужно, но сами по себе они лишь орудие, которое надо научиться правильно применять…

Руководитель направления в одном из дочерних предприятий корпорации Росатом Дмитрий Мажарин рассказал о работе по совершенствованию муниципального управления, которая уже несколько лет ведется в 29 «атомных» городах страны. Среди главных препятствий, которые мешают внедрению новых цифровых технологий в этой сфере, он называет, в частности, высокую загруженность муниципальных служащих — им просто некогда подумать над тем, как оптимизировать рабочие процессы.

Кроме того, нередко приходится иметь дело с отсутствием необходимых компетенций работников, с «лоскутной» цифровизацией — когда разношерстные программные продукты и компьютерное «железо» мало сочетаются друг с другом.

С действиями «для галочки», когда люди отчитываются о принятых мерах, ничего не меняя по сути. И конечно, с отсутствием необходимых ресурсов. Коллегам в нашей республике Дмитрий Мажарин порекомендовал обратить особое внимание на кадровый вопрос — существующая иерархическая система управления не всегда способна к трансформации, а руководящие работники часто просто не могут работать иначе, чем привыкли…

Среди участников встречи было немало уроженцев Чувашии. Руководитель Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (в нее входит более 160 компаний) Роман Васильев и его заместитель по трансферу технологий Роберт Васильев рассказали об участии этой организации в реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект» и конкретных примерах применения современных информационных технологий в бизнесе.

Пожалуй, самый известный наш земляк, ведущий собственный бизнес в сфере «новой экономики» — основатель и руководитель крупнейшей российской онлайн-школы Skyeng Георгий Соловьев. Он вышел на связь с участниками круглого стола посредством интернета и рассказал о принципах работы этого сервиса, а также о своем видении развития сферы образования. Важнейшими факторами успеха он назвал автоматизацию производственных процессов, аналитику данных в реальном времени, привлечение экспертизы, выявление и масштабирование лучших практик. А роль государства видит в поддержании конкуренции, создании прозрачных и долгосрочных правил игры, необходимых условий для жизни работников, подготовке необходимых кадров…