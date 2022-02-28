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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

КРИСТИНА МАЙНИНА,
министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии

«Безопасность, информированность и цифровая грамотность населения, доступность и качество государственных услуг для граждан — мы видим потребность в улучшении данных показателей в республике. Координационный Совет — самый первый орган с участием Главы Чувашии, который будет на системной основе рассматривать вопросы цифровизации. Планируем проводить заседания Координационного Совета раз в квартал. На первом заседании в марте рассмотрим вопросы управления проектами по цифровизации и показатели «цифровой зрелости» региона, которые нужно достичь».

Опубликовано: 1 марта 2022 г.


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