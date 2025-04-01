Когда футбол больше, чем просто игра

В Чувашии на базе спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды впервые состоялся республиканский этап всероссийских соревнований по футзалу среди участников проекта «Футбол в коррекционной школе».

В региональном раунде выступило пять коллективов, составленных из ребят 10-13 лет чебоксарской и новочебоксарской школ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также кугесьской, калининской и ибресинской школ-интернатов для детей с ОВЗ. В финальном поединке встречались представители коррекционных учреждений из Калинино и Ибресь. Игроки обеих команд испытывали волнение перед началом поединка, хотя для них это далеко не первый выход на паркет. В рамках программы «Футбол в коррекционной школе» в учебных заведениях проводятся как минимум две тренировки в неделю.

До стартового свистка оставались считанные минуты. Разминка шла полным ходом. Команда ибресинской школы-интерната делала акцент на отработку ударов по воротам, а их соперники, следуя указаниям тренера, выполняли упражнения: бег с высоким подниманием бедра, приставной шаг и различные ускорения. И вот коллективы вышли в центр поля. С обеих сторон прозвучало звонкое: «Физкульт-привет!» Матч начался.

Стоит сказать, что ребятам из Ибресь не удалось продемонстрировать в полной мере ударную технику — по ходу встречи команда калининской школы-интерната владела территориальным преимуществом. Юные футболисты наседали на ворота, но ибресинцы отважно оборонялись. Один удар, второй… Корреспондент «СЧ» обратил внимание на двух игроков из Калинино — Артема Кудрявцева и Арсения Краснова. Ребята в начале матча находились на скамейке запасных и горячо переживали за своих товарищей.

Как оказалось, Артем более двух лет успешно совмещает тренировки и учебу, получая четверки и пятерки на уроках. А Арсений не представляет жизнь без любимой игры. «Меня мотивировал пойти в футбол старший брат, — рассказал корреспонденту «СЧ» Арсений Краснов. — Мне нравится заниматься спортом. Я спокойно выдерживаю тренировки. Если не забиваю, то иногда огорчаюсь». А на вопрос: «Кто ваш кумир в футболе?» оба игрока хором ответили: «Криштиану Роналду!» «Я болею за Роналду. Встретиться с Криштиану — моя мечта», — поделился Арсений Краснов.

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. На очереди — серия пенальти, в которой команда ибресинской школы-интерната оказалась сильнее. Этот коллектив и представит Чувашию на всероссийском этапе соревнований в Казани с 29 мая по 2 июня. К слову, в рамках финала предусмотрены экскурсионная программа, семинар для тренеров.

КСТАТИ Команда девочек ибресинской школы-интерната также планирует выступить на всероссийском этапе соревнований в Казани.

Одним из главных творцов успеха ибресинцев является учитель физкультуры, наставник Александр Маргинов. Сам Александр Юрьевич с ребятами работает только первый учебный год, ранее он преподавал в общеобразовательных школах. «Я очень рад победе, не ожидал, что выиграем — по игре смотрелись хуже, — поделился впечатлениями Александр Маргинов. — Футбольные занятия влияют на коммуникабельность ребят — они стали более общительными. Мы учим правилам вежливости во время матчей. Они здороваются, просят прощения за какой-либо фол и уважают соперника».

По словам специалиста, у каждого подопечного есть стремление играть, забивать голы. «Существуют сложности в работе с ребятами, но они послушные и выполняют установки, задания. В целом работать легко. Таких ребят нужно нагружать меньше, чем обычных детей, — подчеркнул Александр Маргинов. — Меня воодушевляет их настрой. Для моих игроков футбол — это больше, чем игра, где они могут продемонстрировать лучшие качества».

При этом жизнь вне учебы в ибресинской школе-интернате не ограничивается лишь футболом. По словам Александра Юрьевича, дети занимаются волейболом, шашками, вязанием, изготовлением поделок из дерева. Также в учреждении работает театральный кружок. Кроме того, воспитанники выезжают на экскурсии — недавно побывали в Москве.