В Козловском районе отпраздновали День республики

Современная автодорога и фестиваль ухи

Вместе с Чебоксарами основной площадкой празднования Дня республики в этом году стал Козловский район. 24 июня в муниципалитете прошло множество важных и радостных событий — от выставки сельхозтехники и фестиваля ухи до открытия автодороги «Волга» — Козловка…

Местные жители с нетерпением ждали запуска этой транспортной артерии после ремонта, ведь она начинается от съезда с федеральной трассы М-7 и ведет к районному центру. «Национальный проект «Безопасные качественные дороги» дает нужные региону инструменты для повышения качества дорог. Нам необходимо усиленно и слаженно работать над достижением главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, — создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру, — подчеркнул первый вице-премьер правительства республики Михаил Ноздряков. — Сегодняшнее событие — это еще один последовательный шаг в целом комплексе мер, которые реализуются на территории республики по развитию дорожной отрасли».

В общей сложности на ремонт было выделено 160 млн рублей. За короткое время дорога протяженностью 9 километров преобразилась до неузнаваемости — теперь она оснащена всей необходимой инженерной инфраструктурой. На автодороге «Волга» — Козловка восстановлено дорожное полотно, также в надлежащее состояние привели остановки общественного транспорта.

Открытие автодороги очень значимое событие, но для жителей и гостей Козловского района 24 июня было подготовлено еще много интересных сюрпризов. Взоры многих любопытствующих были направлены на экспонаты выставки сельхозтехники, на которой были представлены десяток современных тракторов и опрыскиватель «Туман-3», — такая техника способствует сокращению сроков проведения сельскохозяйственных работ.

Однако гвоздем программы празднования Дня республики в Козловке стал кулинарный фестиваль ухи. Аромат вкусных блюд так и манил жителей и гостей района попробовать все, что представлено на столе. Кроме наваристой ухи, приготовленной различными способами, можно было отведать ароматный плов, хашламу, румяные пироги, губадию и чак-чак.

Венчали праздничную программу Дня республики вечерний фейерверк и дискотека.

КСТАТИ

В рамках проведения Дня республики в Козловском районе также прошли праздник национальных культур «Мы разные, но мы едины!», концерт эстрадных групп «Славься, Чувашия!», детская игровая программа «Настоящие сокровища» с участием народного хореографического ансамбля «Подсолнух», выступления лучших творческих коллективов района «Моя песня о тебе, Чувашия!»