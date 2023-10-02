Грунтовый разрыв ликвидирован!

Этого дня с нетерпением ждали жители многих сел и деревень Мариинско-Посадского и Козловского округов. Дорожная компания завершила работы на объекте с условным обозначением «ликвидация грунтового разрыва».

По новой асфальтовой дороге, как это сложилось по традиции, первыми запустили российские КамАЗы. Впрочем, пока шли работы по благоустройству, местные жители уже не раз успели проехать по новой трассе и оценили удобства.

Сама история появления этой дороги началась в 2020 году. Глава Чувашии Олег Николаев встретился с жителями села Октябрьское, и люди подняли тему отсутствия транспортной доступности между двумя муниципалитетами. Ехать через федеральную трассу было долго и неудобно. Теперь, когда грунтовый разрыв, наконец, ликвидирован, радуются не только местные автолюбители. Импульс к развитию получат экономики двух муниципалитетов, гораздо проще будет осуществлять экстренное прибытие автомобилям экстренных служб.

Новый трехкилометровый участок позволит примерно на полтора часа быстрее доехать в нужную точку маршрута. Дороге присвоен статус регионального значения, здесь две полосы движения, причем широкие — сама проезжая часть шириной 6 метров. Строительство стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Работы в рамках этого проекта будут продолжаться, — отметил на церемонии открытия дороги Глава Чувашии Олег Николаев. — В следующем году приступим к ликвидации грунтового разрыва между Аликовским и Красночетайским муниципальными округами. За счет соединения муниципалитетов дорогами будет обеспечена доступность для жителей округов медицинской помощи и других жизненно важных услуг в кратчайшее время».

Сейчас дорожная отрасль Чувашии — в своеобразном рывке. С каждым годом сокращается километраж дорог, находящихся в ненормативном состоянии, строятся новые трассы, реконструируются и капитально ремонтируются особо важные магистрали. Причем сразу принимаются меры, чтобы соблазн прибавить скорость на способствующей этому хорошей дороге не был реализован. Помогают в этом современные комплексы фиксации нарушений, вдоль трасс строятся новые линии освещения, наносится дорожная разметка.

Миллиарды направляемых в отрасль средств позволяют усилить и потенциал дорожных компаний республики. При строительстве открытой вчера дороги подрядная организация «Воддорстрой» использовала передовые 3D-технологии спутникового позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS. Это позволило повысить точность и качество работ, сократить расход материалов.

Кстати

Проект реконструкции автомобильных дорог «Большое Ямашево — Чербай» в Аликовском округе и «Ядрин — Николаевское — Новые Атаи — Чербай — д. Большое Ямашево» в Красночетайском округе уже прошел стадию разработки, положительное заключение госэкспертизы получено, сообщают в Минтрансе Чувашии. В настоящий момент решается вопрос включения этого объекта в план дорожных работ с 2024 года. Реализация проекта позволит соединить прямой асфальтобетонной дорогой протяженностью 3,5 км Аликовский и Красночетайский округа.