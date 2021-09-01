Грузовик рухнул с моста. Водитель погиб

3 сентября ранним утром на автодороге М-7 в Козловском районе произошло смертельное ДТП. Грузовой автомобиль снес ограждение мостового переезда через реку Белая Воложка и с девятиметровой высоты рухнул вниз. Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 53-летний житель Орловской области, находившийся за рулем грузовика «Ивеко», не справился с управлением. От полученных травм он скончался еще до приезда «скорой». Обстоятельства происшествия устанавливаются.