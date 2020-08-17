Программа социально-экономического развития Козловского района на 2020-2025 гг.

Утверждена постановлением администрации Козловского района от 17.08.2020 г. (№ 333).

О РАЙОНЕ

* Козловский район расположен в северо-восточной части Чувашской Республики, на правом берегу реки Волги, которая является северной границей района и на противоположном берегу которой находится Республика Марий Эл. Восточная граница района стыкуется с Республикой Татарстан, южная граница — с Урмарским, западная граница — с Мариинско-Посадским и Цивильским районами Чувашской Республики. В районе 67 населенных пунктов, 1 городское и 9 сельских поселений.

* Район по структуре деятельности преимущественно сельскохозяйственный, доля сельхозугодий составляет порядка 80% (420,8 кв. км) от общей площади территории района (516,8 кв. км). Механический состав почвы: дерново-подзолистые, серые лесные.

Полезные ископаемые: на 11 гектарах — известняк (Байгуловский известковый карьер), на 10 гектарах — строительный песок (Криушинский карьер), месторождение карбонатных пород (район д. Курочкино). Климат Козловского района умеренно–континентальный, характеризующийся холодной зимой и жарким летом, среднемесячная температура самого теплого месяца +18,5?С, самого холодного -13,5?С, преобладают ветры юго-западного направления.

* Численность населения в Козловском районе на 1 января 2020 года составила 18,2 тыс. человек, из которых 8,6 тыс. человек (47,4%) проживает в городе, 9,6 тыс. человек (52,6%) — в сельской местности. Плотность населения в районе составляет 35,1 человека на 1 км2.

* Величина заработной платы по итогам 5 месяцев 2020 года в районе составила 24377 рублей. По сравнению с предыдущим годом рост номинальной средней заработной платы составил 15,5%. Средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2020 года работникам организаций Козловского района (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек), составила 25345,1 рубля, что на 22,2% ниже среднереспубликанского уровня (32562,5 рубля).

* Одной из основных отраслей экономики района является промышленность. Почти 1,7 тысячи человек трудится на промышленных предприятиях. Это самая большая отрасль по численности работающих — на начало 2020 года здесь трудилось более 25% всех работающих в экономике Козловского района.

В районе в настоящее время 24 действующих промышленных предприятия, включая малые. Практически все они сосредоточены в городе Козловке. Спектр выпускаемой продукции разнообразен: кузова-фургоны и спецконтейнеры различного назначения, в том числе военного; швейные изделия, включая форменное обмундирование для нужд Министерства обороны, МВД и Министерства юстиции РФ; промышленные вентиляторы, станки плазменной и лазерной резки с ЧПУ, различные металлоконструкции, пластиковые рамы (стеклопакеты), асфальтобетонные смеси, различные железобетонные изделия, мебель, столярные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, переработанные овощи и соленья, рыба и рыбные пресервы, теплоэнергия.

* В районе насчитывается 11 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 3 кооператива, 1 открытое акционерное общество, 6 обществ с ограниченной ответственностью и 54 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, сельскохозяйственным производством занимаются более 6 тысяч личных подсобных хозяйств граждан и около 1 тысячи хозяйств дачников. На 1 января 2020 года во всех сельскохозяйственных предприятиях района имелось 35,9 тыс. гектаров земель сельхозназначения, в том числе 28,6 тыс. га пашни.

* Система школьного образования района включает 8 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 7 средних школ, 1 основная. Наполняемость классов в городской местности составляет 23,68 чел., в сельской — 10,91 чел.; число учащихся на 1 учителя — 11,28 чел.

* Лечебно-профилактическая помощь населению осуществляется БУ ЧР «Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова», в состав которого входят центральная районная больница с поликлиникой, 9 офисов врача общей практики и СВА, 19 фельдшерско-акушерских пунктов.

* На территории Козловского района функционирует 98 спортивных сооружений, из них 21 спортивный зал. За последние 3 года численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в организациях района увеличилась в 2 раза и составила 1746 человек.

* Протяженность автодорог общего пользования на 2019 год составляла 529,8 км. В том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием — 271,1 км. Все грузы, завозимые в район автомобильным транспортом, поступают по автомагистрали Н. Новгород — Уфа «Волга» М-7, имеющей протяженность по территории района 36 км. Основные грузообразующие населенные пункты района — г. Козловка и ст. Тюрлема.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ В СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Для достижения стратегических целей в развитии Козловского района на среднесрочную перспективу необходимо комплексное решение проблем, стоящих в настоящее время перед районом.

В промышленном производстве в первоочередном порядке необходимо решить такие проблемы: слабое техническое оснащение промышленных предприятий, незагруженность производственных мощностей, повышение конкурентоспособности продукции, дефицит высококвалифицированных кадровых ресурсов (особенно рабочих специальностей), слабая маркетинговая деятельность.

В сельскохозяйственном производстве развитие тормозят низкая экономическая продуктивность земель сельхозназначения, значительная доля земель, незадействованных в обороте, низкий уровень производственно-технического потенциала, слабое развитие животноводства, недостаточное развитие перерабатывающей и пищевой отраслей, недостаток квалифицированных специалистов.

В транспортном обеспечении и услугах связи следующие: низкая доля уличных дорог с твердым покрытием в черте населенных пунктов, в том числе и в городе Козловке, необходимость восстановления уже действующих автодорог, необходимость строительства тротуаров, автостоянок, быстрое сокращение пропускной способности автодорог в г. Козловке в связи с ростом количества автотранспортных средств, отсутствие здания железнодорожной станции в Тюрлеме, существующие сети телефонизации не обеспечивают полностью потребности в них населения, значительный износ автобусной техники, осуществляющей перевозки на регулярных маршрутах пассажирских перевозок.

В строительном комплексе и ЖКХ: отставание благоустроенности жилищного фонда района водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением. Из-за отсутствия местных материалов стоимость строительства и ремонтов остается высокой. Значительный износ сетей и объектов инженерной инфраструктуры — систем водоснабжения и канализации, очистных сооружений на ст. Тюрлема, в д. Андреево-Базары и некоторых других населенных пунктах, теплотрасс в г. Козловке (особенно поселковая часть города). Сохраняющаяся на высоком уровне задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги.

К экологическим проблемам относятся: перегруженность существующего полигона ТБО в г. Козловке, сохраняется большое число несанкционированных свалок, отсутствие очистных сооружений в д. Андреево-Базары, ст. Тюрлема, д. Еметкино, изношенность гидротехнических сооружений, плотин.

В социальной сфере стоит также ряд проблем. Остается сложной демографическая ситуация в районе. Невысокие доходы большей части населения района. Остается высоким уровень оттока трудоспособного населения на постоянную или сезонную работу в другие регионы. В отрасли образования недостаточно развитая материально-техническая база учреждений, ее несоответствие современным требованиям, слабый приток молодых педагогических кадров, дефицит мест в дошкольных учреждениях, различия в качестве образования выпускников крупных и малокомплектных школ. В здравоохранении материально-техническая база учреждений не соответствует требованиям, сохраняется дефицит высококвалифицированных медицинских кадров. Сохраняется напряженная ситуация по заболеваниям: туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, ВИЧ–инфекция, злокачественные образования. Высока смертность лиц трудоспособного возраста. В учреждениях культуры высока потребность в реконструкции аварийных зданий учреждений культуры и строительстве новых, в укреплении их материально-технической базы, необходимость сохранения культурного наследия, обеспечения охраны памятников истории и культуры.

В основном фонде Дома-музея Н.И. Лобачевского 2817 предметов. До 2025 года все предметы коллекции должны быть внесены в Государственный каталог Музейного фонда РФ. А летом нынешнего года здесь была начата реставрация, организованная в рамках празднования 100-летия Чувашской автономии.

Развитие въездного туризма в Козловском районе задерживается вследствие ряда острых проблем, среди которых отсутствие причала для речных теплоходов на реке Волге в г. Козловке, низкая конкурентоспособность материально-технической базы туризма и туристской инфраструктуры, узкий ассортимент туруслуг, несоответствие общепринятым стандартам, значительная продолжительность «мертвого сезона» в связи с природно-климатическими условиями.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, СОГЛАСОВАННЫХ СО СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ДО 2035 ГОДА

Основной целью Программы социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы является достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечение развития бюджетообразующих предприятий, повышение финансовой, производственной, инфраструктурной и социальной обеспеченности, стимулирование приоритетных направлений социально-экономического развития с целью повышения качества жизни и благосостояния населения района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

комплексное развитие отраслевой структуры производства при повышении его эффективности и конкурентоспособности, опережающем росте инновационных производств;

ускоренное развитие производственной и социальной инфраструктуры района как важнейшего условия устойчивого функционирования хозяйственного комплекса;

укрепление и развитие собственной базы для переработки сельскохозяйственной продукции местного производства для снижения влияния внешних факторов на ценообразование на продукты питания и непродовольственные товары;

устойчивое повышение качества жизни каждого человека и семьи, сохранение и повышение уровня реальных доходов населения, формирование условий для духовного роста и здоровья человека;

стимулирование развития малого бизнеса как источника дополнительных налоговых поступлений и источника формирования новых рабочих мест;

формирование финансовой системы района, отвечающей потребностям устойчивого экономического и социального роста при сохранении и развитии положительных тенденций формирования и исполнения бюджета, стабилизации, укреплении и развитии бюджетообразующей базы района;

поиск источников и привлечение инвестиций в экономику района.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА

Повышение качества проводимой инвестиционной политики

Предстоит исполнение следующих мероприятий:

— формирование и постоянное обновление информационной базы инвестиционных проектов, инвестиционного паспорта и инвестиционной карты Козловского района для потенциальных инвесторов на официальном сайте Козловского района;

— содействие участию предприятий района в выставках и ярмарках, проводимых в Чувашской Республике и других регионах страны;

— оказание поддержки инвесторам в соответствии с законами Чувашской Республики «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации»;

— определение инвестиционных площадок;

— планомерная работа муниципальных органов по включению объектов, расположенных на территории Козловского района, в федеральные и республиканские инвестиционные программы;

— формирование районной адресной инвестиционной программы, привлечение инвесторов к финансированию и софинансированию инвестиционных проектов;

— предоставление различного рода преференций инвесторам;

— обеспечение своевременной разработки проектно-сметной документации по объектам инвестирования;

— содействие в деятельности на территории района кредитных, лизинговых, страховых организаций, инвестиционных консалтинговых и других финансовых организаций;

— выявление свободных и неэффективно используемых земельных участков, оценки их потенциала;

— инвентаризация и оценка состояния объектов недвижимости всех форм собственности на территории района;

— оценка уровня развития сферы услуг и наличия объектов общественной инфраструктуры.

Повышение эффективности производства на предприятиях района

Одно из старейших предприятий района — Козловский комбинат автофургонов. До войны он был домостроительным заводом, в годы Великой Отечественной на его базе работал эвакуированный завод № 494 Наркомата авиационной промышленности, производивший самолеты для передовой. (Один из таких самолетов установлен в Козловке). А с конца 1960-х годов предприятие перешло на выпуск фургонов для военных автомашин и вскоре стало крупнейшим производителем кузовов–фургонов в СССР. В 2007 году в ходе реорганизации ОАО «Козловский комбинат автофургонов» было образовано ООО «НПК «Спецфургон». Сейчас в комплексной программе развития района поставлена задача восстановить все цеха бывшего ОАО «Козловский КАФ» и задействовать в производственный процесс.

Предполагается реализация высокоэффективных и быстро окупаемых проектов, связанных со строительством и реконструкцией производственных площадей, закупкой высокопроизводительного, энергоэффективного оборудования и технических процессов, на промышленных предприятиях, в том числе в ООО «Автофургон», ООО «НПК «Спецфургон», ООО «Фирдавил и компания», ООО «Центр плазменной резки», ООО «Портальные машины» и других. Предстоит провести значительный объем работ по расширению ассортимента выпускаемой продукции, улучшению ее качества, снижению себестоимости за счет сокращения издержек производства и обращения, проведения мероприятий по энергоэффективности.

В 2020-2025 годах в рамках реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственном секторе экономики планируется: строительство и реконструкция животноводческого помещения — в д. Янтиково в КФХ Гаврилова В.; в д. Бишево в КФХ Кваскова А., реконструкция фермы для откорма КРС мясного направления в с. Карамышево в КФХ Васильева Н., в ЗАО «Агрофирма «Куснар» — строительство фермы на 200 голов, в КФХ Ильина Д. (с. Карамышево) — строительство фермы на 100 голов; в КФХ Афанасьева А. планируется завершение рыбохозяйственных мелиоративных работ на выростных нагульных прудах, строительство цеха по переработке рыбы; в КФХ Семенова В.Н. расширение цеха по переработке овощной продукции, строительство теплиц и обновление производственного оборудования.

В целях повышения генетического потенциала животных и улучшения условий их содержания в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» предусматривается осуществление закупок племенного скота и современного технологического оборудования по лизингу, а также путем привлечения инвестиционных кредитов на льготных условиях.

Будут осуществляться мероприятия по дальнейшему развитию придорожного сервиса в Козловском районе. В ближайшее время планируется дальнейшее развитие придорожного сервиса: в придорожном комплексе «Ирбис» на 710-м км а/дороги М-7 начинается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), возле д. Липово — строительство придорожного комплекса. Предусматривается разместить современные объекты придорожного сервиса в составе: АЗС на 4 поста, АГЗС на 2 поста, СТО на 4 поста и мойку на 4 поста (для грузового и легкового автотранспорта), часовню, мотель на 40 коек и кафе на 50 посадочных мест, магазины промтоваров и кулинарии, пункт медпомощи с аптекой и фитнес–зал, прачечную, торговые навесы, бани с мангалами, грузовые парковки и автостоянки легкового автотранспорта на 115 машино–мест, автостоянки грузового автотранспорта на 42 м/м, хозяйственную площадку, детские площадки, площадку для картинга, площадку отдыха с беседками, туалеты и мусоросборники. Все объекты будут строго соответствовать экологическим требованиям, предусмотренным действующим законодательством. Ориентировочная сумма инвестиций в проект составляет 101,0 млн рублей.

Будут проведены работы по завершению электрификации новых районов застроек в ряде населенных пунктов района, строительства дорог внутри населенных пунктов района, капитальный ремонт участков теплотрассы в г. Козловке и на ст. Тюрлема, замена насосов в котельных.

Развитие малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию малых предприятий

В КФХ Василия Семенова планируется строительство нового цеха по переработке овощей.

Реализация программы будет осуществляться по следующим направлениям:

— формирование благоприятной внешней среды для развития малых и средних предприятий.

— информационное, правовое, кадровое и образовательное обеспечение развития предпринимательства.

Основное внимание по первому направлению будет уделено совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность, устранению излишних административных барьеров на пути создания и становления малых и средних предприятий, обеспечению условий для доступа субъектов малого предпринимательства к выполнению муниципального заказа, формированию положительного имиджа предпринимательства в обществе.

В рамках второго направления будут осуществлены мероприятия по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки: лизингу, кредитно-финансовым механизмам, с привлечением средств как из бюджета, так и из внебюджетных источников на возвратной и безвозвратной основе, льготного кредитования. Будет также осуществляться имущественная поддержка предпринимателей в части максимального вовлечения незадействованного муниципального имущества в хозяйственный оборот для осуществления предпринимательской деятельности.

Планируется активизация деятельности по поддержке предпринимательства в части оказания консультационных, информационных, образовательных и других услуг. В целом, мероприятия данного раздела должны повысить устойчивость и эффективность работы уже действующих малых и средних предприятий и обеспечить снижение рисков при создании новых производств. Также планируется проведение специальных семинаров, конкурсов, специализированных исследований и других мероприятий.

Повышение качества и доступности социальных услуг, включая услуги органов местного самоуправления

Большая часть мероприятий будет направлена на формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни через развитие системы здравоохранения, образования, социальной защиты, сохранения культурного наследия и творческого потенциала района. В этих целях будут реализованы принятые районные программы в данных сферах деятельности.

В области образования будет продолжено развитие материально-технической базы учреждений образования, полная ликвидация очередности в детские дошкольные учреждения, продолжена работа по внедрению инновационных образовательных программ. Особое внимание будет уделяться компьютеризации образовательных учреждений, внедрению цифровых технологий в учебный процесс.

В сфере культуры планируется развитие культурного потенциала и культурного наследия района, проведение на объектах ремонтно-реставрационных работ, проведение комплекса культурных мероприятий, поддержка дополнительного образования и одаренных детей, пополнение библиотечного фонда, приведение условий функционирования муниципального архива в соответствие с требованиями правил организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов.

Значимым событием в сфере культуры Козловского района стало открытие в 2019 году нового Дома культуры в селе Аттиково. На его строительство из республиканского и местного бюджетов было выделено свыше 15 млн рублей. Новый сельский Дом культуры имеет зрительный зал на 100 мест, 2 кабинета кружковой работы, библиотеку, артистическую, фойе, гардероб, котельную. А в 2021-2025 годах в районе планируется строительство еще 4 учреждений культуры современного типа. Это сельские Дома культуры в деревнях Илебары, Солдыбаево, Уразметево и в селе Байгулово.

Основной задачей в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности и качества медицинской помощи. Предусмотрено расширение оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях путем замены дорогостоящего стационарного лечения на лечение в условиях дневного стационара и амбулаторно–поликлинических подразделениях (стационарозамещающие технологии, приобретение передового медицинского оборудования), а также капитальный ремонт зданий учреждений здравоохранения. Также продолжится программа по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов — всего 4 ФАПа. Будет завершено строительство здания судебно-медицинской экспертизы. Будут реализовываться мероприятия по улучшению кадрового обеспечения Козловской ЦРБ.

В сфере физкультуры, спорта и туризма предусматривается развитие материальной базы (строительство стадиона при ФОК «Атал», реконструкция помещений (спортзала) в бывшем здании интерната, строительство спортивных площадок в населенных пунктах, реконструкция набережной реки Волги со строительством стационарной причальной стенки, развитие спортивно-туристической базы «Птичий полет», создание экопарка «Радуга», благоустройство городского пляжа, комплектование учебных учреждений и спортивных клубов необходимым спортинвентарем), привлечение к активным занятиям спортом дополнительного числа жителей Козловского района.

Предусматривается реализация комплекса мер по социальной защите населения, комфортному проживанию в Еметкинском доме ветеранов и Комплексном центре социального обслуживания населения.

В рамках программы будет осуществляться реализация мероприятий по содействию занятости населения Козловского района. В этих целях предполагается принятие мер по содействию самозанятости, привлечению безработных граждан к занятию предпринимательской деятельностью. Занятость населения района планируется регулировать в соответствии со структурными изменениями в экономике, использованием комплекса мер, смягчающих высвобождение работников, совершенствованием механизма трудоустройства и профилирования безработных граждан, широкого их вовлечения во временную занятость в общественные работы.

Усиление экологического регулирования для обеспечения безопасной и комфортной окружающей среды

Мероприятия данного направления являются основополагающими для повышения комфортности проживания и улучшения здоровья населения Козловского района.

К ним относятся: ремонт гидротехнических сооружений, рекультивация существующего полигона ТБО.

Предстоит завершить работы по принятию бесхозных скважин, расположенных на территории Козловского района, в муниципальную собственность.

В сельской местности Козловского района планируется создание лесных противоэрозионных насаждений с ежегодной площадью посадок до 5 гектаров.

Поскольку ситуация меняется, а эффективность реализации программы напрямую зависит от активности действий по ее реализации, предполагается ежегодно проводить мониторинг хода выполнения программы.

На этапе завершения программы в 2025 году предполагается провести анализ качества ее реализации, достижения основных параметров и на основе полученных данных приступить к разработке новой программы на среднесрочный период с учетом накопленного опыта.

Подведение итогов реализации программы запланировано на конец 2025 года.

Начало реализации новой среднесрочной программы — 2026 год.

Одна из главных достопримечательностей района — живописное место, называемое «Птичий полет». В рамках программы здесь планируется создание одноименного спортивно-туристического комплекса и разработка новых туристических маршрутов к «Птичьему полету».

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате выполнения задач и достижения целей, поставленных программой на период до 2025 г. включительно, экономическое и социальное развитие Козловского района достигнет уровня, характеризующегося следующими показателями:

Промышленно-производственная сфера:

— рост объема промышленного производства по всем предприятиям, включая малые, к уровню 2019 года в 1,42 раза, до 2,46 млрд руб.;

— прирост средней заработной платы в 1,55 раза, до 34,3 тыс. руб.;

— обновление основных производственных фондов на 15-20%;

— создание до 200 новых рабочих мест.

Агропромышленная сфера:

— рост объема производства в хозяйствах всех категорий до 1,96 млрд руб., в 1,7 раза;

— увеличение инвестиций за счет всех источников финансирования в развитие АПК в 1,3-1,4 раза.

Потребительский рынок:

— объем розничного товарооборота достигнет 1250 млн руб. в год (без учета субъектов малого предпринимательства);

— объем платных услуг — 185 млн руб.

Районное хозяйство:

— общая площадь жилья на человека — 42,4 м2;

— сокращение доли ветхого и аварийного жилья на 3%;

— площадь дорог с твердым покрытием — 100%;

— улучшение экологии Козловского района в соответствии с ПДК.

Социальная сфера:

— снижение уровня заболеваемости населения;

— рост удельного веса расходов на социальную сферу из бюджета района;

— рост качества и уровня жизни населения.

Финансово-экономическая сфера:

— рост доходной части бюджета до 900 млн руб. в год;

— объем инвестиций за счет всех источников до 1,05 млрд руб.;

— рост реальных денежных доходов населения в 1,2 раза.

Управленческая сфера:

— реализация основных принципов местного самоуправления в районе;

— увеличение количества оказываемых услуг в Многофункциональном центре по оказанию муниципальных и государственных услуг населению;

— активизация участия населения района в принятии управленческих решений.

Одной из центральных составляющих эффективной экономической политики должна стать промышленная политика. Промышленная политика администрации района будет ориентироваться на формирование условий для сохранения и расширения масштабов производства, реализации продукции, повышение занятости населения и увеличение поступлений в бюджет.

Целью реализации инвестиционной политики будет являться обеспечение инвестиционной привлекательности района для увеличения объемов инвестиций в развитие его производственной и социальной сферы. При улучшении финансово-экономического состояния ряда предприятий увеличится возможность инвестирования в основной капитал за счет собственных средств.

Ожидается рост консолидированного муниципального бюджета до 900 млн руб. к 2026 г. Собственные доходы бюджета района составят не менее 180-200 млн руб.

Увеличится поступление налогов от предприятий, учреждений и организаций, а также физических лиц Козловского района во все уровни бюджетов — до 300 млн руб.

Будет активно развиваться малое предпринимательство, объем продукции малого предпринимательства к 2026 г. составит 3,0 млрд руб. К 2026 г. планируется создание дополнительно до 200 рабочих мест, в основном за счет развития малого и среднего бизнеса, и довести долю занятых в малом предпринимательстве до 42%.

Планируются обновление транспорта и модернизация соответствующей инфраструктуры, модернизация предприятий связи, будет достигнута 100% бесперебойная возможность доступа в сеть интернет.

Социальная среда района

Результатом развития станет эффективное осуществление государственной политики в социальной сфере, формирование социально-экономических механизмов, обеспечивающих достижение достойного уровня качества жизни населения и постоянное улучшение его в долгосрочной перспективе.

Реформирование систем здравоохранения, образования в Российской Федерации и Чувашской Республике позитивно отразится на состоянии района. Прогнозируется увеличение удельного веса расходов на социальную сферу из бюджета района. Будет проведена работа по ликвидации бедности. Предполагается снизить уровень регистрируемой безработицы и поддержание его в пределах 0,4-0,5% за счет создания новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

В целом, предстоит крупномасштабная работа по улучшению социальной среды района. Реализация проводимой в стране политики по увеличению рождаемости позволит к 2026 году стабилизировать численность населения, создаст базу для последующего роста численности населения в районе.

В области образования будут достигнуты следующие результаты:

— значительное сокращение недостатков материально-технической базы дошкольных и образовательных учреждений;

— проведена работа по средне- и долгосрочному прогнозированию потребности предприятий и организаций района в квалифицированных кадрах; с учетом потребностей в специалистах на основе заказа будет проводиться работа по направлению выпускников в высшие учебные и средние специальные учебные заведения РФ и Чувашской Республики;

— проведены структурные изменения системы образования, совершенствование кадрового и научного обеспечения развития образования, усиление воспитательной работы и укрепление здоровья детей, реформирование организационно-экономического механизма системы образования.

Значительную часть населения Козловского района составляет молодежь. Это потенциал социального и экономического развития. Для создания условий всесторонней профессиональной и творческой самореализации молодых людей, а также вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь будет сохранена доступность внешкольного образования. Разработка механизма поддержки молодежного предпринимательства, привлечение старших школьников к общественным работам приведет к росту занятости среди молодежи. Материальная и творческая поддержка талантливой молодежи увеличит инновационный потенциал развития района и будет способствовать оздоровлению экономики и социальной сферы.

Реализация действующих программ в области здравоохранения, предупреждение распространения ряда болезней должны обеспечить снижение уровня заболеваемости населения Козловского района.

Осуществление мероприятий по оздоровлению экологической ситуации на территории района будет включать в себя обеспечение своевременной и качественной очистки сточных вод, организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, решение вопросов безопасности гидротехнических сооружений, противоэрозионных мероприятий, повышение уровня экологического образования населения района и др.

В области культуры будут достигнуты следующие результаты:

— создание условий для духовно-культурного развития населения;

— повышение духовно-нравственного потенциала жителей;

— доступность и расширение предложения населению услуг в области культуры;

— укрепление инфраструктуры учреждений культуры;

— повышение профессионального уровня специалистов, мастеров и творцов в сфере культуры и искусства района;

— увеличение количества посещений музея до 30 тысяч человек в 2025 году;

— увеличение количества посещений библиотек до 250 тыс. в 2025 году;

— увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;

— увеличение количества объектов культурного наследия, на которых осуществлены ремонтно-реставрационные работы;

— осуществление работ по картонированию архивных документов и укрепление материально-технической базы архива;

— увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в детских школах дополнительного образования по отношению к числу учащихся общеобразовательных школ до 95% в 2025 году.

В области физической культуры и спорта, туризма:

— увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом до 12 тысяч человек;

— укрепление материальной базы школ района спортивным инвентарем;

— развитие индустрии туристических услуг;

— создание инфраструктуры для развития внутреннего и въездного туризма.

В области социальной защиты для смягчения негативных последствий бедности, уменьшения социального неравенства администрацией района и правительством Чувашской Республики будет реализован ряд мероприятий социальной политики и соответственно будет обеспечена максимально эффективная защита социально уязвимых слоев населения, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем.

Создание новых рабочих мест в приоритетных отраслях экономики района, в том числе в сфере малого предпринимательства, будет содействовать занятости населения и граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Конкурентоспособность на рынке труда безработных граждан будет повышена посредством профессиональной ориентации и профессионального обучения. Профориентационная работа и психологическая помощь молодежи будут содействовать сокращению безработицы.

Районное хозяйство будет развиваться поэтапно в соответствии с действующей программой по сносу ветхого и аварийного жилья в Козловском районе, капитальному ремонту многоквартирного жилого фонда. Развитие ЖКХ предполагает проведение мероприятий по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений.

Активизируется участие населения в управлении жилищной сферой (создание новых ТСЖ). Администрация Козловского района будет придерживаться политики по контролю за уровнем тарифов на услуги ЖКХ с учетом реальной социально-экономической ситуации, субсидированию малообеспеченным гражданам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Решение жилищных проблем будет осуществлено в результате реализации ряда мероприятий по поддержке индивидуального жилищного строительства, переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, молодежному жилищному строительству, развитию ипотеки и др. Планируется сокращение объемов ветхого жилья от общей площади всего жилищного фонда. Основным способом решения жилищной проблемы для граждан со средними доходами и накоплениями является приобретение жилых помещений в рассрочку через ипотеку или с использованием материнского капитала.

За период реализации программы будет построено более 42,5 тыс. кв. м жилой площади, до 8,0 км новых линий электроснабжения, заменено 6 подстанций, построено более 10 км новых сетей водоснабжения.

Произойдет развитие существующей сети автомобильных дорог, приостановление их разрушения, будут действовать постоянные пассажирские сообщения по дорогам с твердым покрытием между центром района, наиболее значимыми центрами поселений и столицей республики, межобластного сообщения (ст. Свияжск и г. Казань), совершенствование рынка дорожных работ, повышение качественного уровня конкуренции за счет более широкого внедрения конкурсной системы предоставления подрядов, повышение технического состояния сети дорог общего пользования, развитие дорожного сервиса, сокращение числа ДТП по дорожным условиям и т.д.

Развитие института местного самоуправления позволит решить задачу реформирования районных финансов для превращения бюджета в надежный инструмент реализации потребностей населения, достижение прозрачности бюджетных процедур, подконтрольности расходов обществу.

Непрерывная оценка эффективности расходов и ежегодный пересмотр их структуры позволит обеспечить реалистичность бюджета, организовать эффективную систему управления и оптимизации рисков.

Подпись к снимку:

Районный центр — г. Козловка — находится в 95 км от Чебоксар и в 75 км от Казани. Образован он на территории, ранее принадлежавшей основанным в XVI—XVII веках селу Богородскому (другое название — Белая Воложка) и деревням Козловка, Карцев Починок, Комаровка, Верхний Курган, Нижний Курган, Слободка и Новородионовка. После 1861 года происходит быстрое развитие Козловки, имевшей большую пристань. 5 сентября 1927 года Козловка стала районным центром. С 26 октября 1938 года — рабочий поселок. А 20 ноября 1967 года Козловка получила статус города.