По факту массового заболевания детей в Чебоксарском округе возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания учащихся лицея в поселке Кугеси Чебоксарского округа. Как «СЧ» сообщала в прошлом номере, за медицинской помощью обратилось семь детей. По данным на 6 февраля, она понадобилась уже 41 человеку. «Четыре ребенка в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают квалифицированную медицинскую помощь амбулаторно», — уточняет пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии.

Тем временем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии. Точную причину ЧП установят после проведения необходимых исследований. Также будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в учебном заведении.