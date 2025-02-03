Школьная столовая в Кугесях под подозрением

Семь учеников лицея в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа обратились за медицинской помощью. По оперативной информации Министерства здравоохранения Чувашии, один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в инфекционное отделение, шестеро получают необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Ситуация находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева и профильных ведомств. Проверки проводят прокуратура и Следственное управление Следственного комитета РФ по Чувашской Республике. К этой работе подключены представители Роспотребнадзора и Минобразования Чувашии. Специалистами отобраны пробы продуктов в столовой, а также проведены смывы с поверхностей для проведения исследования на предмет выявления инфекции. Лицеистов перевели на дистанционное обучение.