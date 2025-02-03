Школьная столовая в Кугесях под подозрением

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Семь учеников лицея в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа обратились за медицинской помощью. По оперативной информации Министерства здравоохранения Чувашии, один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в инфекционное отделение, шестеро получают необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

Ситуация находится на контроле Главы Чувашии Олега Николаева и профильных ведомств. Проверки проводят прокуратура и Следственное управление Следственного комитета РФ по Чувашской Республике. К этой работе подключены представители Роспотребнадзора и Минобразования Чувашии. Специалистами отобраны пробы продуктов в столовой, а также проведены смывы с поверхностей для проведения исследования на предмет выявления инфекции. Лицеистов перевели на дистанционное обучение.

Опубликовано: 5 февраля 2025 г.


Читайте также:

В Чувашии 100% младшеклассников обеспечены бесплатным горячим питанием
Каникулы для школьных поваров
Школьный обед по общим стандартам
Колбаса исчезнет из рациона школьников
В республике перешли на новый формат горячего питания для школьников
Прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания
Новочебоксарскую школу №16 внезапно отправили на дистанционку
Причины инцидента в новочебоксарской школе неизвестны, но ситуация под контролем

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.