От проблем ЖКХ до профилактики подростковой преступности: прокуратура проводит проверки

В 2024 году в Чувашии произошло 1125 аварийных ситуаций, которые привели к прекращению предоставления коммунальных ресурсов. Эти данные были озвучены на заседании коллегии прокуратуры республики, посвященном итогам работы в ушедшем году.

Как показали прокурорские проверки, несмотря на принимаемые меры, свыше 60% объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства находятся в изношенном состоянии, ряд муниципальных образований до сегодняшнего дня не получили паспорта готовности к отопительному сезону, хотя он фактически уже идет. Капитальный ремонт не проведен в 120 многоквартирных домах — четвертой части из всех запланированных на 2024 год. Многочисленные сигналы потребителей о необходимости срочного принятия мер по устранению нарушений не всегда находят отклик, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Руководитель республиканского надзорного ведомства Эдуард Гиматов поручил прокурорам совместно с Минздравом Чувашии исправить затянувшуюся проблему с находящимися на отсроченном обслуживании рецептами на лекарства, количество которых на сегодняшний день достигает трех сотен. Отдельное внимание необходимо уделить имеющейся задолженности учреждений здравоохранения перед основным поставщиком лекарств — ГУП «Фармация», в особенности в Алатырском, Шумерлинском, Цивильском и Ядринском муниципальных округах.

«Под личным контролем прокуроров должна находиться ситуация с преступностью несовершеннолетних. Несмотря на снижение подростковой преступности (с 290 до 255), практически каждое пятое совершенное несовершеннолетними преступление связано с незаконным оборотом наркотиков с использованием сети интернет. Подростками в состоянии алкогольного опьянения совершено два убийства в Новочебоксарске», — привел данные Эдуард Гиматов.

По мнению прокурора, причина — в низкой эффективности работы всех субъектов профилактики, в недостаточном профилактическом сопровождении неблагополучных семей. Необходимо обратить внимание на занятость подростков, вовлечение их в кружки, секции, общественные движения.

В деталях

Всего в 2024 году прокуратурой Чувашии выявлено более 44 тыс. нарушений, на незаконные правовые акты принесено 4,7 тыс. протестов, в суд направлено более 2,3 тыс. исков, внесено более 11 тыс. представлений, по инициативе прокуроров более 12 тыс. виновных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 142 уголовных дела, 23 из которых коррупционной направленности. Восемь чиновников по требованиям прокуроров уволены в связи с утратой доверия. По предъявленным искам взыскано 356 млн рублей в пользу граждан и государства, на рассмотрении в судах находятся заявленные требования о взыскании еще 1 млрд 211 млн рублей.