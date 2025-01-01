Без шансов для хозяев паркета

Клуб «ЧГУ-Атланта» продолжил выездное турне в рамках женской высшей лиги по баскетболу. Заключительная остановка перед домашними встречами в регулярном чемпионате — Красноярск, где подопечные Никиты Иванова провели два матча с командой «Енисей-2».

«Леопардовые» набрали серьезный ход, пребывая в ранге одного из главных претендентов на победу в нынешнем сезоне. А их соперницы из «Енисея-2», напротив, находились в нижней части турнирной таблицы — они продолжают бороться за попадание в плей-офф. Исходя из положения дел, в противостоянии вырисовывался явный фаворит.

Оправдывая прогнозы экспертов, первая встреча проходила полностью под диктовку подопечных Никиты Иванова. «Леопардовые» с самого старта ушли в отрыв. Хозяйки ничего не могли противопоставить быстрой игре и эффективным комбинациям в атаке нашей команды.

Также отметим, что по итогам 40 минут представительницы «Енисея-2» не попали ни одним из 14-ти дальних бросков — очень редкое явление в современном баскетболе. В купе с катастрофическим показателем потерь — 31. Закономерный итог — «ЧГУ-Атланта» оформила разгром 80:47.

В первой половине второй встречи хозяйки паркета встрепенулись и не давали подопечным Никиты Иванова в полной мере проявить сильные качества. «Енисею-2» даже удалось зацепить победу во второй четверти — 27:26. В этот момент у команды из Красноярска забрезжила надежда на успех.

Скорее всего, в большом перерыве Никита Иванов провел разъяснительную беседу, которая повлияла на игроков. В заключительной части поединка наши баскетболистки практически не встречали сопротивления со стороны хозяек. «ЧГУ-Атланта» действовала по принципу, который однажды озвучил знаменитый на весь мир бразильский футболист Пеле: «Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим». Ближе к концу матча оставалась единственная интрига: «Сможет ли наша команда преодолеть планку в сто очков?» Сразу ответим, что данный рубеж не покорился. У «леопардовых» было несколько возможностей, и даже на самых последних секундах, но все завершилось «концовкой дружбы» (ситуация, когда победившая с явным преимуществом команда не идет в последнюю атаку, — Прим. ред.). Подопечные Никиты Иванова разгромили соперниц — 99:59.

В турнирной таблице «ЧГУ-Атланта» располагается на второй строчке. Следующие встречи высшей лиги коллектив из Чебоксар проведет в родных стенах против оренбургской «Надежды-2» 11 и 12 февраля. Начало матчей в 19.00.