Мигрантам запретят работать в ключевых секторах

Работодателям в Чувашии предписано пересмотреть численность иностранных сотрудников и привести ее в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля следующего года. Согласно указу Главы Чувашии, для гостей из других государств вводятся ограничения на трудоустройство в розничной торговле алкоголем и табаком, в общественном транспорте и такси, в сфере образования, культуры, спорта и развлечений. Этот шаг руководства республики направлен на сокращение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Важно отметить, что новые запреты не распространяются на граждан Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также на высококвалифицированных специалистов, которые могут работать в России без дополнительных разрешений.

Филипп Афанасьев