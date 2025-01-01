Мигрантам запретят работать в ключевых секторах

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Работодателям в Чувашии предписано пересмотреть численность иностранных сотрудников и привести ее в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля следующего года. Согласно указу Главы Чувашии, для гостей из других государств вводятся ограничения на трудоустройство в розничной торговле алкоголем и табаком, в общественном транспорте и такси, в сфере образования, культуры, спорта и развлечений. Этот шаг руководства республики направлен на сокращение нарушений миграционного законодательства и поддержку российских граждан в вопросах трудоустройства. Важно отметить, что новые запреты не распространяются на граждан Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии, а также на высококвалифицированных специалистов, которые могут работать в России без дополнительных разрешений.

Филипп Афанасьев
Опубликовано: 30 января 2025 г.


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