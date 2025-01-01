Житель Чебоксар ответит за «настенную живопись»

Полицейские задержали мужчину, который рисовал граффити с рекламой наркомагазина. «Художник» успел нанести не менее 17 надписей на трех домах по улицам Ахазова, Талвира и Лебедева. В поле зрения стражей порядка он попал, когда находился на улице Кривова — было около часа ночи. Сотрудники городского Управления МВД России заметили, что мужчина держит в руках баллончик с краской. Задержанный пояснил, что нашел его на улице. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что 30-летний чебоксарец этой краской рисовал граффити с рекламой интернет-магазина по продаже наркотиков. Злоумышленник пояснил, что такой способ подработки нашел в интернете.

За пропаганду наркотиков «художник» предстанет перед судом. Кроме того, он уже привлечен к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования: по решению суда чебоксарец арестован на пять суток.