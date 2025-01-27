МФЦ с заявлениями справляются эффективно

Многофункциональные центры Чувашии обработали 500 заявлений на получение справки о подтверждении статуса участника специальной военной операции.

Возможность получить официальный документ через МФЦ появилась с 1 ноября 2024 года. Ранее справки не имели единого образца, а их предоставляли командиры воинских частей или военкоматы. По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова, курирующего работу МФЦ, новый порядок облегчил оформление документа. Также министр подчеркнул, что справки могут получить члены семьи участников СВО, если военнослужащие находятся в зоне боевых действий и не могут прийти лично.

Заявление на получение документа в обычном порядке рассматривается в течение четырех дней. Однако в отдельных случаях — при пропаже солдата без вести или частых переводах между подразделениями — срок рассмотрения может быть продлен до 30 дней. Важно: для оформления справки членам семей участников СВО нужно предъявить документы, подтверждающие родство, — свидетельство о браке, свидетельство о рождении и другие. С полным перечнем можно ознакомиться на портале госуслуг или уточнить у сотрудников МФЦ, сообщили в Минэкономразвития.

Напомним, что через госуслуги можно получить электронный вариант справки о подтверждении статуса участника СВО. Она будет храниться на портале 30 дней и может быть распечатана в МФЦ.