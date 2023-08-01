Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2023 года уроженцу деревни Тоскаево Яльчикского муниципального округа Чувашии старшему лейтенанту Петрову Николаю Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции.

21 августа Глава Чувашии Олег Николаев вручил Звезду Героя России родителям Николая Петрова — Олесе Владимировне и Алексею Витальевичу. Он выразил глубокие соболезнования, а также поблагодарил за достойное воспитание сына: «Николай был человеком, который очень любил жизнь и был готов пожертвовать ею ради мирной жизни всех наших соотечественников. Память о беспримерном служении интересам страны и подвиге Героя России Николая Петрова навсегда останется в наших сердцах. А его добрые дела и устремления послужат примером нашему подрастающему поколению. Мы будем поддерживать наших военнослужащих, Российскую армию, помогать новым территориям и сделаем все, чтобы семьи участников СВО не были обделены вниманием и поддержкой».

«О подвигах Николая Алексеевича можно говорить бесконечно — настолько он был блестящим офицером, — рассказывает военный комиссар Чувашской Республики Бахтиер Холиков. — После окончания военного училища с отличием выбрал место для службы — нашу легендарную 58­ю армию. Мы все прекрасно знаем храбрых офицеров и воинов этого объединения, которые всегда героически выполняли свой воинский долг. Так же сделал и Николай Алексеевич — до последних минут своей жизни защищал свою страну, великую Россию».

«Николай с детства готовил себя к военной службе. В школьные годы всегда был примером для друзей и одноклассников. Своим подвигом он показал настоящее мужество. Яльчикский край им гордится. Герои не умирают, их имена живут вечно», — отметил глава Яльчикского муниципального округа Леонард Левый.

Николай Петров родился 24 сентября 1999 года в деревне Тоскаево Яльчикского района. В 2006­2017 годах учился в Яльчикской средней общеобразовательной школе. Во время учебы в школе активно занимался спортом, был победителем первенства Чувашии среди юношей и школьников по гиревому спорту. В 2017 году поступил в Московское высшее военное общевойсковое командное училище, которое окончил в 2021 году с отличием.

После окончания училища был направлен для дальнейшего прохождения службы в Республику Дагестан в 136­ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

Лейтенант Петров с первых дней участвовал в спецоперации на Украине, показал себя мужественным офицером. Во время штурма взводного опорного пункта противника на южной окраине населенного пункта Малые Щербаки умело управлял подчиненным подразделением. Лично уничтожил расчет противотанковых ракетных комплексов противника, силами его роты был захвачен опорный пункт. Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2023 года наш отважный земляк был награжден орденом Мужества.

26 февраля за особые личные заслуги ему было присвоено воинское звание старший лейтенант досрочно.

15 марта в районе населенных пунктов Червоноармейское и Павловка командир 2­й мотострелковой роты старший лейтенант Николай Петров возглавил штурмовую группу на боевой машине пехоты. Грамотно используя рельеф местности, вышел во фланг обороняющегося противника, кинжальным огнем уничтожил 4 пулеметных расчета, 2 расчета противотанкового комплекса, гранатометный расчет и 35 военнослужащих ВСУ. Лично на БМП прикрыл отход боевых машин подразделения с огневых позиций. В ходе ожесточенного боя БМП подорвалась на противотанковой мине. Наш мужественный земляк вступил в неравный бой с превосходящими силами противника, в ходе которого получил ранения, несовместимые с жизнью…

Родные и близкие, друзья и учителя говорят о нем, как об истинном патриоте своей страны, добром, отзывчивом друге, с которым можно было разделить и радость, и горе.

Рассказывает директор Яльчикской средней школы Лариса Васильева: «В нашей школе Николай учился с первого по одиннадцатый класс. Особый интерес проявлял к предметам инженерно­технического цикла, основам безопасности жизнедеятельности. Благодаря своим способностям и трудолюбию в 2017 году стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Был ответственным, рассудительным, отзывчивым, готовым помочь и поддержать своих друзей и одноклассников. Любил спорт, — прекрасно играл в хоккей, футбол, активно занимался гирями. Вся школа радовалась, когда он поступил учиться в Московское высшее общевойсковое командное училище и смог окончить его с отличием. Он будет примером для учеников школы, которые стараются равняться на него».

Дядя Героя, председатель Федерации гиревого спорта Чувашии Юрий Карпов вспоминает о нем как о перспективном спортсмене: «Николай подружился с гирями еще в годы учебы в школе, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. С удовольствием принимал участие во Всероссийском турнире по гиревому спорту на призы республиканской газеты «Хыпар», показывал отличные результаты. Усиленно занимался гирями и в военном училище. Несколько раз приезжал в Казань на чемпионат по гиревому спорту в рамках Спартакиады Сухопутных войск среди военных училищ и учебных центров, который ежегодно проводится на базе высшего танкового командного училища. Мы встречались с ним на соревнованиях, я радовался успехам своего родственника и будущего офицера. Отмечу, что судейство на чемпионате возглавляет наш земляк — уроженец города Козловки, заслуженный мастер спорта России, президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Кириллов. Уверен, что если бы не гибель на поле боя, Николай достиг бы больших высот и в военной карьере, и в спорте.

21 августа памяти кандидата в мастера спорта России, Героя Российской Федерации Николая Петрова провели открытое первенство Яльчикского муниципального округа по гиревому спорту (армейский рывок). Надеемся, что этот турнир ежегодно будет собирать лучших гиревиков со всей республики».

Напомним, что в августе прошлого года Глава Чувашии Олег Николаев вручил Звезду Героя России родным погибшего на Украине рядового Александра Старчкова, уроженца Алатырского муниципального округа республики. За проявленный героизм звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено еще одному нашему земляку, гвардии майору Дмитрию Семенову, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Александр Вражкин

Фото Елены Петровой и из архива семьи Петровых