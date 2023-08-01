Служил стране до последнего…

Уроженец деревни Тоскаево Яльчикского округа Николай Петров посмертно награжден Звездой Героя России. Награду родителям погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО военнослужащего передал Глава Чувашии Олег Николаев. Он выразил глубокие соболезнования Алексею Витальевичу и Олесе Владимировне и поблагодарил за достойное воспитание сына, отметив, что они всегда могут рассчитывать на поддержку. «Память о беспримерном служении интересам страны и подвиге Героя России Николая Петрова навсегда останется в наших сердцах. А его добрые дела и устремления послужат примером подрастающему поколению», — сказал Олег Николаев. Николай Петров погиб при выполнении боевой задачи. Он возглавил штурмовую группу на боевой машине пехоты, вышел во фланг противника, уничтожил 4 пулеметных расчета, два расчета противотанкового комплекса, гранатометный расчет и 35 военнослужащих ВСУ. Прикрывая отход боевых машин, вступил в неравный бой с превосходящими силами противника, уничтожив при этом порядка 40 неонацистов.