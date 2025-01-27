Эксперименты привели к победе

Легкоатлет из Чувашии Рудольф Прокопюк резво стартовал в зимнем сезоне. Вот и на третьем этапе серии «Снежная королева» — всероссийских соревнованиях «Оренбургская миля» республиканский спортсмен порадовал быстрыми секундами.

Рудольф одержал победу на дистанции 600 метров со временем 1 минута 17,36 секунды, попутно установив личный рекорд. Кстати, главным соперником на дорожке для Рудольфа выступил известный бегун Федор Иванов из Москвы — трехкратный чемпион России на 400-метровке с барьерами. В итоге Иванов занял второе место.

После успешного старта в разговоре с корреспондентом «СЧ» Рудольф признался, что нынешний сезон начался с экспериментов в плане подготовительного процесса. Ориентировочно, следующий старт у Прокопюка пройдет в рамках пятого этапа «Снежной королевы» — Кубка губернатора Краснодарского края, который состоится 1 февраля.