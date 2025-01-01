В вертолёт за счет нарушителя

Чувашский транспортный прокурор добился в суде взыскания 300 тысяч рублей с виновника серьезного ДТП, произошедшего в июле 2022 года в Батыревском муниципальном округе. Суд признал 21-летнего местного жителя виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. После аварии понадобилось вызвать вертолет санитарной авиации для транспортировки пострадавшей девушки. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по использованию бюджетных средств на эвакуацию и подала иск о возмещении затрат, связанных с использованием вертолета. Суд удовлетворил требования прокурора.