Сегодняшняя дата отмечена в календаре как День белого зайца

Оставляет петли на снегу

Быстрый, смелый и хитрый зверь. Ни за что не догадаетесь, что это — заяц! Заместитель директора по экопросвещению и экотуризму заповедника «Присурский» Наталия Панченко рассказала корреспонденту «Советской Чувашии» о чертах и повадках этого животного, которое совсем напрасно считают косым и трусоватым. Видимо, репутацию ушастика подпортили сказки и мультфильмы.

Зайцы-беляки активны круглый год. На их лапах нет подушечек, как, скажем, у кошки — только густая жесткая шерсть. Благодаря ей они скользят по снегу, словно на лыжах, и могут разогнаться до сорока километров в час. Передвигаются прыжками, поэтому зачастую впереди отпечатываются задние лапы, а передние — сзади. Разгадать эти замысловатые узоры сложно, заяц мастерски путает свои пути. Например, может развернуться и побежать назад, точно попадая в предыдущие следы — попробуй определи направление!

Даже брачные игры у них на бегу — своеобразный танец с ветерком. Бывает, что за даму сердца приходится побороться. Кавалеры встают на задние лапы, и начинается настоящий бокс. Потомство самочки приносят несколько раз в год. По сезону рождения детенышам дают названия — настовики, колосовики, листопадники. Зайчата появляются на свет уже зрячими и с шерстью, они самостоятельны чуть ли не с первых дней. Зайчих ошибочно считают плохими матерями — покормив приплод, они убегают до следующего «обеда». Но на самом деле это защита потомства. Малыши умыты мамой, а взрослую особь хищники почуют по запаху — поэтому опасно все время находиться с детенышами.

Врагов у зайца немало — лисы, волки, рыси, хищные птицы. Ушастый, конечно, быстро бегает, однако способен и на смелый отпор. Может ударить мощной барабанной дробью по обидчику — передние лапы у него сильные, как и задние. Против нападающих птиц тоже есть приемчик. Заяц падает на спину и отбивается всеми четырьмя конечностями, а когти длинные! К слову, плохим зрением он не страдает, так что зря его называют косым. Благодаря расположению глаз ему доступен широкий обзор, а потому угрозу приметит сразу. В этом смысле наиболее опасны для него рыси — они, как правило, нападают из засады.

Зимой заяц ест, что найдет. В основном, кору деревьев — ивы, осины, липы, а также тонкие веточки кустарников. Может и к дачникам наведаться — фруктовые насаждения ему по вкусу. То ли дело — лето, когда вокруг полно травы! К теплому сезону беляк меняет не только рацион, но и свою шубку — с белоснежной на буро-серенькую. Чего не скажешь про русака, который кардинально не «переодевается». Эти два вида зайцев распространены в Чувашии. А вот подсчитать их популяцию достаточно сложно. По методике рассчитывается примерная численность на определенную площадь, например, в заповеднике «Присурский» несколько десятков зайцев на один квадратный километр.