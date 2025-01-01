Состоялось заседание Президиума Государственного Совета Чувашской Республики

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Его провел Леонид Черкесов. Парламентарии обсудили перечень вопросов к Отчету о результатах деятельности Кабинета министров за 2024 год, сформированный на основании предложений комитетов и депутатов Государственного Совета. В частности, они касаются поддержки молодежи и семей участников СВО, привлечения специалистов в сельскую местность, реконструкции ряда объектов. Эти и другие вопросы, являющиеся важными для социально-экономического развития региона и создания комфортных условий для жизни населения, будут направлены Главе Чувашской Республики. Также Президиум рассмотрел кандидатуры на награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности Государственного Совета Чувашской Республики.

Вячеслав Викторов
Опубликовано: 22 января 2025 г.


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