Выборы Главы Чувашии назначены на 13 сентября

И отчет с выводами на перспективу

Выборы Главы Чувашской Республики пройдут 13 сентября 2020 года. Соответствующее постановление принято на 41-й сессии Госсовета (второй этап).

Представил проект документа вице-спикер — председатель Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике Александр Федотов. В соответствии с Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом «О выборах Главы Чувашской Республики» решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. А днем выборов в органы государственной власти РФ является второе воскресенье сентября 2020 года, которое выпадает на 13 сентября.

Депутаты заслушали и одобрили отчет о результатах деятельности Кабинета министров республики за 2019 год, с которым выступил врио Главы Чувашии Олег Николаев. Ситуация выглядела неординарно — он отчитывался по сути за работу предшественника. За этот период было сделано немало хорошего, но были и серьезные недостатки. Тем не менее из уст докладчика не прозвучало ни одной ссылки на то, что, мол, к тому или иному промаху он не имеет отношения…

По ряду важных направлений врио Главы транспонировал ситуацию на показатели нынешнего года. Многие из них выглядят неважно в связи с кризисом, вызванным пандемией. Принятые правительством меры смягчили ситуацию. В целом затраты на борьбу с коронавирусом в республике составляют 2,3 млрд рублей. Но сумма выпадающих доходов бюджета в связи с кризисной ситуацией может составить около 6 млрд рублей, что потребовало серьезных корректировок, констатировал врио Главы.

В 2019 году индекс промышленного производства сохранял положительную динамику, составив 104,3%. Сейчас стоит задача — наращивать объемы инвестиций как в эту, так и в другие отрасли экономики, отметил Олег Николаев. Предусмотрен механизм господдержки в виде инвестиционного налогового вычета.

Одна из главных задач агропромышленной отрасли, сказал докладчик, — введение в оборот всех необрабатываемых земель. Необходимо также повысить комфортность проживания на селе. В этом плане свое слово должна сказать сельская ипотека на очень льготных условиях, существенно увеличиваются и меры поддержки сельхозпроизводителей. В том числе частного сектора в части субсидирования содержания животных.

Врио Главы остановился на прошлогодних показателях в реализации социальной политики и на том, что делается для их улучшения в этом году. В частности, по повышению зарплат врачей, учителей. Было отмечено, что тут предстоит серьезная работа, так как по уровню зарплат «регион даже не в середнячках».

Была дана оценка рынку труда, ситуация на котором существенно осложнилась. Число зарегистрированных безработных в республике с начала года выросло в пять раз.

Вопросы депутатов к докладчику касались возможности для предпринимателей получить землю на Территории опережающего развития в Канаше на льготных условиях, решения кадровой проблемы в медицине, судьбы «китайского» проекта и других проблем.

На сессии приняты поправки в законы «О природопользовании в Чувашской Республике», о представлении муниципальными служащими и претендентами на муниципальные должности сведений о доходах и имуществе, рассмотрены другие вопросы.

КСТАТИ НА ВЫБОРЫ — САМОВЫДВИЖЕНЦЕМ В субботу Олег Николаев сообщил, что примет участие в выборах Главы Чувашии в качестве самовыдвиженца. В этот день врио Главы республики провел совещание с сельскими старостами и председателями муниципальных ТОСов. На нем обсуждались выделение средств поселениям, программа ремонта дворовых территорий, установка детских площадок и ремонт водонапорных башен. Старосты из Аликовского района задали вопрос о планах врио Главы Чувашии на предстоящие выборы. — Я принял решение для себя участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Очень надеюсь, что такая форма участия в выборах позволит максимально объединить все конструктивные силы Чувашской Республики, в том числе политические партии. И мы вместе с вами сможем сделать много важных дел и быстро изменить ситуацию в республике, — ответил Олег Николаев.

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«Перед нами стоит задача нарастить объёмы инвестиций ускоренными темпами. Такой подход станет залогом обеспечения диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и повышения бюджетного потенциала для решения социальных задач», — сказал врио Главы Чувашии.