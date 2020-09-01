Депутаты Госсовета утвердили кандидатуру одного омбудсмена и приняли отставку другого

Надежды на то, что после летних каникул парламент Чувашии вернется к привычному «доковидному» формату, не оправдались. На 43-ю сессию Госсовета депутаты снова собрались в масках, держались на дистанции и старались избегать крепких рукопожатий. Традиционно велась трансляция, докладчики выступали в режиме видеоконференц-связи. Правда, в этот раз многие онлайн-слушатели, в том числе и журналисты, жаловались на низкое качество звука, а в самый разгар сессии он и вовсе пропал. Однако важные моменты не были упущены, парламенту вовремя «вернули» голос.

«Формировать бюджет будет непросто…»

На 43-й сессии депутаты в целом продемонстрировали единодушие — большинством голосов были приняты все законопроекты, значившиеся в повестке дня. В начале заседания отдохнувших за «каникулы» депутатов приветствовал руководитель региона Олег Николаев — пока еще в статусе врио. Поблагодарив за поддержку и участие в недавно прошедших выборах, он попросил парламентариев в ближайшее время плотно поработать над формированием бюджета республики.

Олег Николаев напутствовал депутатов на серьезную плодотворную работу и призвал их быть максимально открытыми населению, слышать чаяния людей, общаться, решать вопросы, где необходимо — вносить корректировки. «Если будем работать в таком ключе, успех будет за нами», — завершил он вступительное слово.

Активных деятелей республики, всей душой радеющих за малую родину, Олег Николаев наградил памятными медалями в честь 100-летия Чувашской автономии. Их обладателями стали депутаты Альбина Егорова, Андрей Александров, Елена Бадаева, Петр Краснов, Николай Николаев, Кияметдин Мифтахутдинов и другие.

Предваряя сессию, председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова отметила, что в 2020 году законотворческая деятельность, несмотря на пандемию, не прерывалась, парламент региона работал в полном объеме. С начала года принято 62 закона.

Приоритетом в ближайшее время, по словам Альбины Егоровой, станет приведение законодательства Чувашии в соответствие с новыми положениями Конституции России. Спикер также напомнила, что Госсовет вплотную приступает к работе над проектом закона о республиканском бюджете на трехлетний период.

Граждан поддержат, «разливайки» отсеют

Один за другим был принят целый ряд социально значимых законопроектов, в том числе внесенных врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. Руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова, связавшись с депутатами по ВКС, представила проект закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год». Ее утвердили в размере 8035 рублей (увеличение составило 82 рубля).

Следующим документом предложено дополнительно поддержать многодетные семьи, имеющие пятерых и более несовершеннолетних детей. Также был принят законопроект, который облегчит оформление документов на получение льгот инвалидам боевых действий. Уделил парламент внимание и улучшению качества оказания помощи недееспособным совершеннолетним гражданам, в нашей республике — около 5 тысяч таких жителей.

Как всегда, бурное обсуждение вызвал вопрос «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики». Руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что законопроект внесен в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, — жители обеспокоены «соседством» с закусочными и «разливайками», которые часто располагаются на первых или цокольных этажах домов. Предложено допустить продажу алкогольной продукции только в заведениях общепита площадью не менее 50 квадратных метров. К слову, такая практика выбрана большинством регионов страны, лишь в Чечне и Карачаево-Черкесии продажу алкоголя в жилых домах запретили вовсе.

Своевременность законопроекта по столь наболевшему вопросу отметил депутат Николай Николаев. Обеспокоен проблемой алкоголизации населения в Новочебоксарске депутат Сергей Семенов: «У нас в городе два десятка таких «разливаек»! Работают круглосуточно, свободно продают «фанфурики», нарушают общественный порядок. Меня больше не метраж интересует, а дадим ли мы покой нашим гражданам или нет. Нужно навести порядок».

Однако депутаты высказывались и в поддержку предпринимателей, владельцев кафе и ресторанов, подчеркивая, что должна быть культура употребления «горячительных» напитков. Если же все позакрывать, люди все равно найдут, где выпить. Данный же законопроект поможет отсеять большинство забегаловок, где основной целью стоит не культурное обслуживание, а спаивание жителей. Лишь депутату Олегу Мешкову озвученные меры показались уж больно строгими: «50 квадратных метров — все же многовато»…

После прекращения прений законопроект единогласно был принят. «Посмотрим, помогут ли эти меры решить вопрос. А если что, мы всегда сможем вернуться к этому вопросу и ужесточить меры», — высказались потом депутаты.

Ставки на защиту детства

Такую же активность продемонстрировали народные избранники и при обсуждении кандидатуры на должность уполномоченного по правам ребенка в Чувашии. На этот пост претендовали четыре кандидата. Каждому дали возможность в онлайн-режиме представиться и рассказать о себе. Мама четверых детей, юрист, психолог и тренер по шахматам Вера Гришина призвала отказаться от чиновников при выборе «главного защитника детей» и в своей речи сделала акцент на развитие патриотического воспитания в республике, доступный спорт и качественное образование, пообещав работать на опережение.

Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова сказала: «Знаю, что работа детского омбудсмена ответственная, требует полной самоотдачи. Будем работать во взаимодействии с органами власти, депутатами, общественными фондами, чтобы решить проблемы детей…»

Юрист Галина Фирсова, являющаяся помощником уполномоченного по правам человека, напомнила о важности оказания нуждающимся детям квалифицированной юридической помощи. 18-летний опыт работы юристом, неразрывно связанный с защитой прав детей, мог бы очень пригодиться в решении конкретных задач по защите детства.

Рассказал о себе и своей «программе» правозащитник и отец четверых детей Юрий Шакеев, который, поведав о своем нелегком детстве, заверил, что «реально знает проблематику неполных семей, пережил ее на себе». Напомнил о конкретных делах из своей практики. Однако далее правозащитник, по мнению депутатов, сильно отклонился от темы. И похоже, проблемы со звуком были и у кандидатов в омбудсмены, поскольку Юрий Шакеев даже не слышал замечаний в свой адрес и продолжал монолог, пока его не отключили…

После некоторых прений большинством голосов утвердили кандидатуру Алевтины Федоровой, осталось подождать, одобрят ли ее в Москве. В этот же день парламентариями была принята отставка уполномоченного по правам человека Надежды Прокопьевой. «Каким должен быть будущий омбудсмен по правам человека в республике?» — спросили депутаты. «Этот человек должен жить проблемами людей и стремиться во что бы то ни стало помочь им своим опытом, знаниями, профессионализмом…» — сказала Надежда Викторовна…

Всего на 43-й сессии Госсовета было рассмотрено 23 вопроса, по всем вынесено положительное решение. А завершил сессию «парламентский час». За общим докладом министра образования и молодежной политики республики Сергея Яковлева обсуждались «острые» проблемы. Озвученные вопросы министр взял на карандаш.

Фото Екатерины Ненашевой

Против «разливаек» протестует и молодежь — такой пикет прошел в прошлом году в Чебоксарах.