Правительство Чувашии отчиталось перед парламентом

Трудный год не остановил развитие

2020-й потребовал от всех нас немалых сил и выдержки. А от правительства республики — усилий, зачастую чрезвычайных. Начав год в новом составе, оно рассчитывало действовать, что называется, в штатном режиме, а нагрянувшая пандемия в разы усложнила задачи. Какие результаты это принесло — об этом шла речь в отчете Главы республики Олега Николаева о деятельности Кабинета министров в 2020 году на сессии Госсовета Чувашии.

Свое выступление Глава начал с благодарности депутатам за слаженную совместную работу в обстановке, «когда жизнь подкидывала новые, неизвестные ранее испытания». Во главе угла оставалась реализация национальных проектов, обозначенных в указах Президента России, а также программа социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет и одноименная стратегия на период до 2035 года.

Несмотря на трудности, в минувшем году удалось ввести в строй множество уже начатых объектов и приступить к строительству и реконструкции новых, которые люди долго ждали. В докладе не раз звучало слово «впервые». В частности, впервые после многолетнего перерыва возобновятся водные пассажирские перевозки на «Валдаях», в республике снова появляется санитарная авиация, разворачивается реконструкция Чебоксарского аэропорта…

В ходе реализации региональных проектов в рамках национальных в 2020 году контролировалось достижение 218 целевых показателей и 232 результатов, отметил Глава. В минувшем году введены в строй 7 детских садов, 2 школы, 3 сельских Дома культуры, 8 ФАПов, региональный центр по хоккею и другие. Построено и отремонтировано более 80 км дорог. И это только часть результатов. Но по некоторым показателям не удалось достичь полного выполнения, в частности, по проекту «Демография» — менее 95%, «Культура» — 75,8% и «Экология» — 77,6%.

ЦИФРА 11,5 млрд рублей выделено в 2020 году на оказание дополнительных мер по поддержке экономики в условиях пандемии

Работу правительства, как уже сказано, во многом определяла пандемия. Прежде всего, в части социальной поддержки людей. Впервые за последние годы проиндексированы социальные выплаты. Увеличен размер республиканского маткапитала. Предоставлены новые льготы многодетным семьям. Был утвержден план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, направленный на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции, а также на оказание дополнительных мер поддержки отраслям экономики, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства. На реализацию этих мер в 2020 году выделено 11,5 млрд рублей. В республике реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы. В 2020 году на ее реализацию направлено 1 млрд рублей. Предпринимались меры по снижению доли бедных, в том числе на основе социальных контрактов. Впервые введены пособия на развитие ЛПХ, а также выделялись субсидии на содержание коров.

Олег Николаев дал оценку состояния промышленности. По его словам, индекс производства в 2020 году составил 97,6% (по России — 97,1%) к уровню 2019 года. Среди регионов ПФО это 6 место. В то же время агропромышленный комплекс закончил год с прибавкой в объеме 5%. Получен рекордный урожай зерна. На 38% вырос экспорт сельхозпродукции. Есть серьезные подвижки и во внешнеэкономической деятельности в целом.

Приоритетным направлением деятельности правительства оставалось развитие монопрофильных муниципальных образований, формирование новых точек роста и внедрение новых видов деятельности в моногородах республики. Одним из выгодных условий для привлечения инвесторов является создание в моногороде территории опережающего социально-экономического развития. На ТОСЭР «Канаш» осуществляют деятельность 3 резидента, планируется создание особой экономической зоны в Новочебоксарске.

КСТАТИ Олег Николаев не планирует слагать с себя полномочия председателя правительства. Об этом он сообщил на сессии Госсовета, отвечая на вопрос депутата Григория Данилова. Тот поинтересовался у Главы республики, «каково это работать за двоих, и планирует ли он в ближайшее время определиться с кандидатурой председателя Кабинета министров Чувашской Республики?» «Нет. Я намерен и дальше продолжить работать в таком формате», — коротко и утвердительно прозвучал ответ Главы Чувашии, пишет «Чувашинформ».

В соответствии с Конституцией Чувашской Республики Олег Николаев, еще будучи врио Главы республики, с 6 февраля 2020 года возложил на себя исполнение обязанностей председателя Кабинета министров. 22 сентября уже в качестве Главы республики он продлил эти полномочия. Олег Николаев объяснял такой шаг необходимостью оптимизации структуры республиканского правительства и повышения эффективности его работы. По мнению руководителя региона, действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашии должны быть максимально скоординированы. В этом случае можно избежать невынужденных простоев и добиться выполнения задач, которые ставит перед региональными лидерами Президент России.

Глава республики остановился также на достижениях и задачах в сфере туризма, спорта. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась по сравнению с 2019 годом более чем на 20%. В целом же 48,2% жителей вели спортивный образ жизни. Были затронуты вопросы строительства жилья, переселения из аварийных домов. Глава подчеркнул негодность практики, когда людям, переселяющимся из ветхого жилья, предоставляют квартиры в старых домах. При этом, отметил он, следует внедрять новые механизмы с возможностью для людей выбрать жилье с вложением собственных средств.

В «вопросной» части отчета депутаты спрашивали Олега Николаева о перспективах дальнейшей модернизации школ, раздельного сбора мусора, об усилении внимания к чувашскому языку и наполнению библиотек книгами на родном языке. В последовавших далее выступлениях не все парламентарии давали высокую оценку работе правительства. Депутат Константин Степанов от фракции ЛДПР считает, что пандемия по предпринимателям ударила намного ощутимее, чем представляется. Есть у избирателей серьезные претензии и по качеству здравоохранения, других отраслей.

Но, как полагает депутат, ректор ЧГУ Андрей Александров, ждать большого экономического подъема в такой ситуации, по меньшей мере, опрометчиво. «Была задача удержать ситуацию, и исполнительная власть тут показала себя весьма твердой и устойчивой системой. Хотя, конечно, и без сбоев не обошлось», — сказал он. Парламентарий оценил как своевременную и эффективную меру создание Высшего экономического совета. Выступивший затем председатель этого Совета, глава Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков оценил работу правительства положительно и призвал «нагружать» его и коллег новыми проектами, предложениями, ибо инициатива в движении республики должна исходить не только от ее руководителя.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков представил на утверждение парламента проект изменений в Закон «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В соответствии с ними республиканский бюджет на 2021 год увеличивается по доходам в целом на 6,2 млрд рублей. При этом плановые назначения по собственным доходам за счет увеличения налоговых поступлений увеличиваются на 363,3 млн рублей.

Другим законопроектом внесены изменения в Закон «О детях войны». Согласно им существующие меры поддержки детей войны предлагается дополнить компенсацией расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На заседании также приняты поправки в Закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Рассмотрены другие важные законопроекты.

Фото Максима Васильева

Парламентарии дали высокую оценку работе правительства.