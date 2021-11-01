Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ
председатель Госсовета Чувашии

«Работа волонтеров трудна. Нередко они сталкиваются с выгоранием. Считаю, что добровольцев необходимо поощрять. Конечно, у них должна быть возможность бесплатно проходить ПЦР-тестирование, оперативную диспансеризацию. Особенно хочу отметить работу волонтеров-медиков. Их помощь неоценима. Сегодня республиканским врачам помогают 48 волонтеров-медиков: во Второй городской больнице, в Городской клинической больнице № 1 и в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Работу этих ребят необходимо поощрить… Хочу поблагодарить волонтеров за их самоотверженность и доброту и напомнить: Государственный Совет Чувашии ценит вас и всегда готов подставить плечо, если в этом возникнет необходимость».

Опубликовано: 24 ноября 2021 г.


Читайте также:

Закон не позволит снижать прожиточный минимум
В Чувашии создан штаб помощи пожилым людям
Волонтеры-медики доставляют пожилым людям продукты и лекарства
Алексей Ладыков: «Участники мобильных групп окажут помощь и содействие всем нуждающимся чебоксарцам»
Волонтерам помогут средствами защиты и выделят проездные
Предприятия Чувашии оказывают серьезную помощь волонтерам и медикам
В Чебоксарах волонтеры помогают малообеспеченным пожилым людям
Олег Николаев ознакомился с работой волонтеров

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.