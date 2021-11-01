ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ

председатель Госсовета Чувашии

«Работа волонтеров трудна. Нередко они сталкиваются с выгоранием. Считаю, что добровольцев необходимо поощрять. Конечно, у них должна быть возможность бесплатно проходить ПЦР-тестирование, оперативную диспансеризацию. Особенно хочу отметить работу волонтеров-медиков. Их помощь неоценима. Сегодня республиканским врачам помогают 48 волонтеров-медиков: во Второй городской больнице, в Городской клинической больнице № 1 и в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Работу этих ребят необходимо поощрить… Хочу поблагодарить волонтеров за их самоотверженность и доброту и напомнить: Государственный Совет Чувашии ценит вас и всегда готов подставить плечо, если в этом возникнет необходимость».