Госсовет одобрил введение специального налогового режима и поправки в закон о выборах

В начале заседания спикер Альбина Егорова заострила внимание на том, что в этом году состоятся выборы Главы Чувашской Республики, которые назначаются парламентом. По законодательству — не ранее 4 и не позднее 14 июня 2020 года. Поэтому сессия проходит в два этапа, второй состоится 9 июня.

Альбина Егорова подчеркнула необходимость объединения усилий в нынешней сложной ситуации. Депутаты республиканского парламента активно помогают в обеспечении средствами защиты и продуктовыми наборами пожилых людей, инвалидов, многодетных семей.

Депутаты приняли закон «О введении в действие на территории Чувашской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Как отметил вице-премьер – и.о. министра финансов Михаил Ноздряков, это создает условия для легализации деятельности самозанятых, снижает налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, имеющих низкий объем доходов.

Одобрен также законопроект о поправках в закон «О выборах Главы Чувашской Республики». Они касаются возможности сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг «.

Утверждены изменения в закон «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике». Ими предлагается установить возможность внесения изменений в действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в избирательном округе. Также уточняются порядок заполнения подписных листов и основания признания подписей избирателей.

Депутаты также рассмотрели поправки в республиканские законы о регулировании бюджетных правоотношений, о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Было принято обращение Госсовета к первому заместителю премьер-министра России Андрею Белоусову о дополнительных мерах поддержки экономики республики, в том числе наиболее пострадавших отраслей в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации.

В работе сессии в режиме видеоконференции участвовал врио Главы Чувашии Олег Николаев.