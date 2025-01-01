Женская фермерская доля

В прежние советские годы среди руководителей колхозов или совхозов представители прекрасного пола встречались достаточно редко. Предприятия тогда были немалыми, даже мужчинам — и то не всем удавалось управляться с десятками, а то и сотнями работников, тысячным поголовьем скота. Но в последнее время женщины все чаще стали примерять на себя роль фермеров. Их хозяйства не в пример советским не такие большие, зато управлять ими, возможно, даже сложнее. Хотя бы потому, что за плечами руководителей, по сути, нет никого — принимать ответственные решения приходится самому.

Сегодня мы рассказываем о женщинах Чувашии, выбравших фермерскую стезю. Встали они на нее в разное время, но, несмотря на все перипетии, не собираются сходить с этого пути. И таких в республике немало.

У руля хозяйства — многодетная мать

У фермера Светланы Любимовой из села Новочелны-Сюрбеево Комсомольского округа шестеро детей, трое из них — приемные. Да еще трое внучек и один внук. Старший сын, 31-летний Алексей — надежный помощник, работает вместе с матерью. Супруг ездит на заработки в Москву, Алексей же рядом, всегда готов заменить у руля крестьянско-фермерского хозяйства.

Сама Светлана по основной специальности повар — окончила кулинарное училище. Но семь лет назад пришла ей в голову рисковая мысль заняться фермерством. Несмотря на то, что сельское хозяйство было женщине не в новинку, в первое время было очень нелегко. Тем не менее за прошедшее время Светлана создала полноценное КФХ с сотней голов крупного рогатого скота. В том числе пятьдесят дойных буренок. Молоко сдают сборщикам, оно все высокого качества.

Материальная база хозяйства не сказать, что вся новая — кое-что досталось от прежнего колхоза. Но есть и новые помещения. Причем строили их в основном на собственные средства, хотя рассчитывают получить со временем и какой-нибудь грант по господдержке. Персонал КХФ не очень большой — всего пять человек, но это надежные, проверенные работники.

— Не жалеете, что связали свою судьбу с таким хлопотным занятием? — спрашиваю фермера.

— Ни в коем случае не жалею. На селе выбор профессий невелик, чем-то и мне надо было заниматься, вот я и выбрала, — отвечает Светлана.

— Крестьянское дело не сильно приглядное со стороны. Что скажете на это?

— Именно со стороны, ведь им надо жить. Конечно, я довольна своим делом, потому что люблю свою работу. Прошлый год закончили с прибылью, чем очень довольны и мои рабочие, и вся моя семья.

Внук хочет пойти по стопам бабушки-агрария

Руководитель сельхозкооператива «Родина» Козловского округа Людмила Емельянова уже на пенсии, но продолжает работать. Ее городской внук Кирилл учится в седьмом классе, но, бывая на каникулах, постоянно просит ее не оставлять свой пост, пока он не окончит школу и не поступит в аграрный университет. Рассчитывает, что бабушка поможет с освоением профессии агронома…

СХПК по масштабам — то же фермерское хозяйство, разница только в форме собственности. Этот кооператив уникален в республике тем, что с 1996 года остается таковым, не изменив своей аграрной сути. Только размером стал поменьше да с 2007 года перестал заниматься животноводством. Сегодня здесь выращивают только зерновые культуры.

По-своему уникальна и Людмила Емельянова, руководящая предприятием аккурат с 1996 года. Не нашлось в то время мужиков, рискнувших взвалить на себя ответственность по управлению кооперативом… Сейчас у СХПК около двух тысяч гектаров пашни, причем половина площадей — за счет введения в оборот ранее заброшенных земель. В прошлом году урожайность зерна составила в среднем 35 центнеров с гектара. Столько в прежние времена на козловских землях никто не получал.

— Мы полностью обновили парк техники, — рассказывает Людмила. — Самый старый трактор — 2017 года выпуска. В этом существенно помогла республиканская программа модернизации с финансовой поддержкой. Механизаторов хватает, у нас нет проблемы с дисциплиной. Средний возраст, конечно, не самый юный — 55 лет, но это кадры с основательной выучкой и ответственностью.

Людмила признается, что в 1990-е годы было очень нелегко из-за отсутствия поддержки. Но со временем стало легче — опыт, знания сказываются. И помогает основная специальность бухгалтера.

Отрада руководителя — семья, особенно внуки. Старший, Кирилл, уже сейчас хочет пойти по аграрной стезе, он и просит бабушку еще поработать. Когда приезжает в деревню, живо интересуется тракторами, комбайнами. Кирилл учится в художественной школе, и техника — основная тема его рисунков.

Многолетний труд Людмилы Емельяновой отмечен рядом наград. Она заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии, имеет Почетную грамоту Минсельхоза России, Почетную грамоту Федерального Собрания РФ, Благодарственное письмо от главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, несколько почетных грамот республиканского Минсельхоза.

Халяль плюс агротуризм

КФХ Чулпан Пазюковой из Батыревского округа создано не так давно — пять лет назад, но уже прочно обосновалось на фермерской карте Чувашии. Здесь удачно совмещаются два, казалось бы, разных направления — животноводство и агротуризм.

Глава хозяйства больше рассказывает об агротуризме, который развивается с существенной господдержкой. В 2022 году был получен грант в размере 10 млн рублей, на которые строится туристическая база. Уже имеются домики для приема гостей, за собственные средства возводится кафе с целой серией залов. Есть также игровая площадка. Будет на территории базы даже бассейн, его намерены запустить к началу предстоящего лета.

А сельхозпотребительский кооператив, входящий в организацию, занимается производством халяльной мясной продукции. Выпускается больше двадцати видов изделий. Трудностей хватает, и главная из них — нехватка рабочих рук, делится Чулпан. Но при поддержке супруга, работающего вместе с ней, сложности преодолеваются легче.