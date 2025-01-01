В Чувашии скорректируют критерии гранта «Перспектива», а также стимулирующей субсидии для аграриев

Об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

По его словам, господдержка агропрома республики в 2025 году составит 4,5 млрд рублей. Сохранено максимальное число механизмов субсидирования и внедряются новые направления. Но вместе с каждым бюджетным рублем к сельхозпроизводителям приходит дополнительная ответственность за достижение результатов, поэтому вместе с расширением перечня мер становится больше критериев оценки.

Так, новые условия внедряются для аграриев, претендующих на стимулирующую субсидию — она направлена на поддержку производства продукции приоритетных подотраслей АПК. В Чувашии это племенное животноводство, элитное семеноводство, сельскохозяйственное страхование, производство продукции плодово-ягодных насаждений, закладка и уход за многолетними насаждениями, собственное производство молока. На субсидирование этих направлений предусмотрено 1,1 млрд рублей. Уточнен и показатель количества граждан, посетивших объект агротуризма, построенный по гранту, — не менее 600 человек в год.

Будут и упрощения в процессе отбора. Исключены сразу четыре критерия — «Участие заявителя в федеральном отборе проектов развития сельского туризма», «Планируемый период использования объекта в течение одного календарного года», «Членство в фермерских ассоциациях и объединениях», «Наличие публикаций о деятельности заявителя до объявления отбора».