Юные «айтишники» разбирались в кодах и алгоритмах

Кто на что способен

С 11 января в Чувашии, как и по всей стране, стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В соревнованиях участвуют самые способные и одаренные ребята нашей республики. Уже состоялись испытания по мировому художественному искусству (МХК), испанскому языку, обществознанию, астрономии. На этой неделе пройдут состязания по химии, русскому и немецкому языку. А вчера на площадке чебоксарского IT-колледжа и школы Singularity завершился турнир по информатике.

Испытания по 24 предметам проходят ученики с 9-го по 11-й классы. Именно для этой возрастной категории по правилам ВсОШ предназначены задания регионального этапа. Напомним, всероссийская олимпиада состоит из нескольких туров: школьного, муниципального, регионального и заключительного, на который попадают лучшие старшеклассники. Принимать участие в региональном турнире и в финале могут дети и помладше, но только если с самого начала состязаний, в своей школе, они решили выступать за старшее звено.

Интеллектуальные турниры по большей части идут на базе Центра одаренных детей и молодежи «Эткер» в Чебоксарах. Так, в олимпиаде по мировому искусству участвовало более 70 человек, обществознание объединило 90 школьников, а астрономия собрала около восьми десятков юных знатоков, правда, с учетом учеников 7 и 8-х классов, для которых по традиции был организован региональный этап аналогичной олимпиады имени В.Я. Струве.

На сегодня рекорд — за информатикой. Чуть более сотни старшеклассников в течение двух соревновательных дней решали сложнейшие задачи, на их выполнение отводилось по пять часов. Причем накануне старта участники могли подойти на олимпиадную площадку заранее, чтобы познакомиться с техническими моментами проведения турнира, проверить, как работают компьютеры, и даже пройти пробный тур.

Площадка IT-колледжа Singularity выбрана не случайно. Образовательный центр владеет достаточным количеством современных компьютеров и просторными аудиториями. Ну а, во-вторых, «школа» активно поддерживает ребят, мечтающих связать свое будущее с IT-профессией. Ее основатель — признанный эксперт в сфере информационных технологий и предпринимательства, создатель компании Skyeng и наш земляк Георгий Соловьев.

«Все, кто победит и станет призером, получат гранты на стопроцентное бесплатное обучение в нашем образовательном центре», — замотивировал ребят перед началом испытаний знаменитый выпускник чебоксарского лицея № 3. Кстати, его компания ежемесячно проводит и собственные чемпионаты, чтобы юные «айтишники» больше занимались и тренировались.

«К сожалению, ребята из нашей республики пока слабоваты в программировании, и успехов за плечами школьников на турнирах Всероса и других профильных олимпиадах маловато. Даже самые лучшие в ТОП-300 не попадают. Хотелось бы поменять ситуацию. Я из Чувашии и считаю, что нужно поддерживать молодежь. Например, у нас есть бесплатные курсы по спортивному программированию, которые ведут спикеры из Москвы, мы стараемся поощрять самых старательных учеников», — рассказал Георгий Соловьев.

По мнению эксперта, интерес к IT-профессиям среди выпускников школ из года в год растет. Однако сейчас работодателям нужны уже не просто «айтишники», а программисты на стыке определенных наук. Как раз в этой сфере — одни из самых высоких зарплат в России. Если рассматривать градацию специалистов, или, как говорят профессионалы, «грейд», то, владея уровнем «джуниор», к примеру, можно получать от 100 тыс. до 120 тыс. рублей, «мидл» сулит разработчику с четырехлетним стажем до 200 тыс. рублей, опытный «сеньор» способен зарабатывать 300 тысяч и выше. Это хорошая цель для молодежи, заметил Георгий и добавил, что недостаточно только желания стать программистом, ради этого нужно трудиться не покладая рук.

Основатель образовательного IT-центра советовал ребятам постоянно учиться, проходить образовательные курсы, причем необязательно коммерческие — бесплатные возможности тоже много где имеются. Стоит, по его мнению, также искать хороших преподавателей, единомышленников, пробовать разные направления программирования и найти то, что действительно по душе, ну и участвовать в олимпиадах, чтобы проверить, на что ты способен.

Как рассказал председатель жюри регионального этапа ВсОШ по информатике — заведующий кафедрой математического и аппаратного обеспечения информационных систем Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова, доцент Дмитрий Ильин, чтобы справиться с заданиями олимпиады, недостаточно хорошо знать математику, нужно владеть языками программирования, уметь писать коды, разбираться в алгоритмах, знать различные приемы решения задач. В обычной школе, по словам эксперта, такое не проходят, поэтому нужно дополнительно заниматься, по-настоящему увлекаться избранным делом, а самое главное — получать от этого большое удовольствие. Председатель жюри отметил, что сложность олимпиадных заданий из года в год растет, но и уровень знаний и способностей участников тоже повышается.

По словам заместителя директора чебоксарской гимназии № 5 по информационным технологиям Юрия Михайлова, в последние годы на региональном этапе Всероса по информатике неплохо выступают не только чебоксарские и новочебоксарские ребята, но и канашские ученики. Изредка появляются «звездочки» и в селах. Но в целом ребят из Чувашии еще нужно серьезно подтягивать. По словам педагога, в рейтинге ВсОШ лидируют Москва, Санкт-Петербург и Казань.

«Наши учителя информатики почему-то мало обращают внимание на бесплатные турниры, которые проводятся в столице республики. А ведь это очень хорошая тренировка и стимул для ребят, — заметил Юрий Иванович. — Даже если кажется, что сложно, нужно участвовать, шаг за шагом идти к результатам».

Такого же мнения придерживается и участник олимпиады Алексей Яковлев из чебоксарского лицея № 44: несмотря ни на что, надо двигаться вперед, пробовать свои силы. Региональный этап показался ему трудным, но Леша не намерен сдаваться, считает, что необходимо больше готовиться. «В интернете сейчас много информации и похожих задач, думаю, этого, как минимум, хватит для уверенного призера регионального этапа», — поделился мнением лицеист.

«Не первый раз участвую в олимпиадах по информатике. Задачи, как всегда, были интересные и сложные, но на уровне прошлого года», — рассказал о впечатлениях ученик чебоксарской школы № 20 Михаил Моисеев. Олимпиадой парень доволен, задания оказались ему под силу. Михаил признался, что много занимается сам, помогают готовиться к турнирам и наставники IT-школы. Кстати, школьнику 17 лет, а он уже работает программистом.

Между тем

В вуз — по диплому призера

Региональный этап ВсОШ вместе с четырьмя олимпиадами республиканского значения (по чувашскому, мордовскому и татарскому языку, а также по культуре родного края) продлится до 4 марта. По данным центра «Эткер», самые массовые олимпиады (с учетом всех туров) — традиционно по математике, обществознанию, литературе. Школьный этап, как правило, собирает около 230 тыс. детей, региональный — до 2 тыс. участников.

К слову, в прошлом году на уровне республики состязались 1942 школьника, 538 из них по итогу стали победителями и призерами. А вот в финале абсолютных чемпионов среди представителей Чувашии, увы, не было, и все же 15 обучающихся из девяти школ республики удостоились звания призера. Особенно хорошо показала себя чебоксарская гимназия № 1, на счету которой оказалось сразу три дипломанта.

«Дипломы призеров, как и победителей заключительного этапа ВсОШ, действуют четыре года и дают школьнику право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. Также дети могут быть приглашены на тренировочные сборы для участия в международных олимпиадах», — напомнила старший методист Центра одаренных детей и молодежи «Эткер» Оксана Филиппова.