Чебоксарские компании попали в число самых атакуемых хакерами

МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила в первом полугодии этого года 15 тысяч 900 DDoS-атак на веб-ресурсы. Это в 2,6 раза больше, чем за весь прошлый год. В числе наиболее подверженных DDoS-атакам оказались организации из Чувашии.

Больше всего – 25,7% DDoS-атак – в первом полугодии пришлось на июнь, 18,7% – на май, 16,9% – на март. Самая продолжительная из отраженных DDoS-атак длилась почти 20 часов, от нее защитили дальневосточную компанию промышленной сферы.

Лидирует по числу DDoS-атак Центральный федеральный округ – на организации этого региона пришелся 61% атак. На втором месте – Приволжский федеральный округ с 13% инцидентов. Замыкает тройку Уральский федеральный округ – 6% атак.

Аналитики МТС RED отмечают, что предприятия из Чебоксар наряду с организациями из Оренбурга, Казани и Самары попали в число самых атакуемых хакерами в Приволжском федеральном округе.

Чаще всего объектом DDoS-атак в первом полугодии 2024 года становились ИТ и телеком-компании – свыше трети отраженных атак пришлось на них. На втором месте оказался госсектор (почти 16% атак), на третьем – финансовые организации (14,8% атак). Реже всего злоумышленники пытались атаковать ресурсы строительных и логистических компаний.

«В последнее время отмечается рост не только длительности и интенсивности DDoS-атак, но и технической подкованности их организаторов. Хакеры ищут всё новые способы взломать информационную безопасность предприятий. При этом под удар попадают организации любого размера и сферы деятельности. Именно поэтому важно заниматься созданием мощного контура ИТ-безопасности предприятия, чтобы защитить информацию и производственные процессы», – пояснил директор МТС в Чувашской Республике Алексей Сенкевич.