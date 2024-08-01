К 555-летию города в Яндекс Картах появились 3D-модели достопримечательностей Чебоксар

Стали объемными Мать-Покровительница, театр оперы и балета, Успенская и Владимирская церкви… В дальнейшем список будет расширяться. Такая визуализация помогает лучше ориентироваться в городе, строить удобные маршруты. А еще трехмерные цветные модели зданий и памятников позволят взглянуть на привычные места с новых ракурсов. Все объекты детально проработаны. Например, можно изучить хушпу (национальный головной убор) на голове Матери-Покровительницы или рассмотреть узор на куполе Успенской церкви. В темной теме у моделей появляется подсветка, как и в реальном городе с наступлением темноты. Чтобы увидеть объемное изображение, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить ее. Рассмотреть объект можно не только сверху, но и со стороны и даже вращать его. В веб-версии Карт для этого нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении — провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона.
Опубликовано: 15 августа 2024 г.
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