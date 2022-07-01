Старшеклассники смогут вместе с аттестатом получить IT-профессию

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Ожидается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч российских школьников. В последующие годы их число должно увеличиться до 240 тысяч. Фото ВКонтакте

Старшеклассники, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Постановление, утверждающее правила предоставления субсидии на эти цели, подписал в начале июля премьер-министр Михаил Мишустин.
Как сообщают на сайте Правительства РФ, проект, который в 2021 году проходил в пилотном формате, теперь будет масштабирован на всю страну. Подготовка кадров для IT-отрасли — одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. Курсы программирования станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой.
Программа для учеников 8-11 классов будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение возможно как в онлайн, так и в офлайн-формате — на базе региональных образовательных площадок, которые отберет оператор проекта, Университет 2035, базирующийся в инновационном центре «Сколково». Совсем скоро на портале Госуслуг старшеклассники смогут пройти тестирование, сообщает «Чувашинформ». Оно необходимо для того, чтобы определить свой уровень знаний и понять, на какой курс лучше записаться.

К СВЕДЕНИЮ

Программа обучения школьников современным языкам программирования реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 млрд рублей.

Опубликовано: 13 июля 2022 г.


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