Старшеклассники смогут вместе с аттестатом получить IT-профессию

Старшеклассники, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Постановление, утверждающее правила предоставления субсидии на эти цели, подписал в начале июля премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщают на сайте Правительства РФ, проект, который в 2021 году проходил в пилотном формате, теперь будет масштабирован на всю страну. Подготовка кадров для IT-отрасли — одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. Курсы программирования станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой.

Программа для учеников 8-11 классов будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение возможно как в онлайн, так и в офлайн-формате — на базе региональных образовательных площадок, которые отберет оператор проекта, Университет 2035, базирующийся в инновационном центре «Сколково». Совсем скоро на портале Госуслуг старшеклассники смогут пройти тестирование, сообщает «Чувашинформ». Оно необходимо для того, чтобы определить свой уровень знаний и понять, на какой курс лучше записаться.

К СВЕДЕНИЮ

Программа обучения школьников современным языкам программирования реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 млрд рублей.