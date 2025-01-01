«Чебоксарские Ястребы» оставили гостей без побед

Команда «Чебоксарские Ястребы» проводила заключительные матчи в родных стенах перед продолжительной выездной серией в высшей лиге. В гости к подопечным Антона Богдана приехал челябинский клуб «Металлург-Челбаскет».

После двух поражений от лидера регулярного чемпионата уфимского «Динамо» чебоксарцам нужно было реабилитироваться. К слову, противостояние с коллективом из Челябинской области — отличная возможность взять два поединка из двух. Ведь «Металлург-Челбаскет» располагался на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Однако в первой встрече «ястребы» долгое время не могли склонить чашу весов в свою пользу. Соперники находили эффективные комбинации, которые приводили к успеху. Гости в третьей четверти даже выигрывали несколько очков, но такой расклад на площадке просуществовал недолго. В решающий момент сказался опыт нашей команды, «Чебоксарские Ястребы» победили 76:72. Самым результативным в составе «ястребов» стал Вадим Федькин, набравший 24 очка.

На следующий день в повторной игре исход уже был предрешен в первой четверти, которую подопечные Антона Богдана выиграли 31:11. Молодой тренер гостей Владимир Емельянов брал тайм-ауты, в которых порой на повышенных тонах старался привести своих игроков в чувство. Но время уже было упущено. «Ястребы» разгромили оппонента со счетом 101:74. Наиболее результативными в нашей команде были Евгений Новоселов и Сергей Жульков, которые забили по 19 очков в кольцо соперника.

В турнирной таблице «Чебоксарские Ястребы» поднялись на пятое место, обогнав «ЦСП-Химки» из Московской области.