Названы имена лауреатов республиканских журналистских премий

Во вторник состоялись заседания комиссий по присуждению республиканских журналистских премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2024 год. Рассматривались около десяти творческих работ из различных средств массовой информации.

По итогам обсуждений премии имени Семена Эльгера удостоились Татьяна Молокова, старший редактор ТВ НТРК Чувашии, за итоговые программы о событиях прошедших недель с аналитикой и комментариями, с вопросами, которые волнуют жителей республики, и Светлана Позднякова, продюсер группы координации и планирования съемок службы информационных и тематических программ ТВ и радио ГТРК «Чувашия», за цикл видеозарисовок, в которых отобразилась история города.

Премия имени Леонида Ильина будет вручена заместителю директора — главного редактора ИД «Хыпар» Алине Паймулкиной (Сусметовой) за материалы о развитии сельского хозяйства и агропромышленного комплекса и радиоведущему из Аликовского округа Юрию Корнилову за серию передач о жизни на селе, сельском хозяйстве и тружениках муниципального округа.

Ну а премия имени Николая Никольского присуждена фотожурналисту и режиссеру-документалисту Виктору Чугарову за публицистические научно-популярные фильмы об актуальных проблемах национального возрождения чувашского народа, развития его культуры, языка и искусства, укрепление дружбы между народами.

Обладателей заслуженных наград отметят на торжественном мероприятии в честь профессионального праздника журналистов, который состоится 18 января.