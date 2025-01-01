Сорок лет назад в Новочебоксарске открылся стадион «Сокол» с искусственным льдом

Космический позывной и успешные матчи

Ярко заявившая о себе команда появилась в 1975 году под руководством тренера Владимира Лощенова на базе «Химпрома» и стала играть в хоккейном первенстве Чувашии. «История «Сокола» началась с открытой площадки на улице Парковой, куда приходили первые рьяные болельщики. Трибуны были заполнены до отказа», — вспоминал президент хоккейного клуба «Сокол», директор СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой Олег Салтыков в интервью 2015 года. — Затем команда переехала на открытую площадку Ледового дворца. Позже здесь сделали перекрытия, искусственный лед — в общем, создали все условия для тренировок и для того, чтобы играть в первенстве страны. В 1990-х годах мы впервые добились такого успеха. В 91-м сезоне вышли в первую лигу. Игра была против тюменской команды «Рубин». Болельщики, не выдержав накала борьбы, после матча выбежали на лед и подкидывали каждого игрока. Незабываемое это чувство!»

Успехи команды, взявшей в качестве своего названия позывной первого чувашского космонавта Андрияна Николаева, вне всякого сомнения, связаны с пуском в эксплуатацию хоккейного стадиона «Сокол».

«В его сооружении принимали участие многие предприятия и организации. Недаром стройка была названа народной, — указал А. Борисов в статье «Ледовый дворец открыт» (газета «Советская Чувашия» от 13 января 1985 года). — Железобетонные плиты ограждения изготовили и смонтировали домостроители, трибуны устанавливали работники производственного объединения «Химпром» и завода «Ремстроймаш», оборудованием компрессионной станции занимались Новочебоксарское и Чебоксарское управления треста «Волгонефтехиммонтаж». Сотни комсомольцев трудились здесь на субботниках и воскресниках. Но, конечно, главный вклад внесли строители генподрядного СУ-32 четвертого стройтреста».

Размер хоккейной площадки — 60 на 30 метров. Трибуны на 3500 посадочных мест. Над одной из них разместилось табло для отсчета игрового времени — его собрали специалисты службы автоматизированных систем управления производством «Химпрома». Для сохранности ледового покрытия построили мощную компрессорную станцию, включающуюся при температуре выше 4 градусов.

Торжественное открытие стадиона 12 января 1985 года вылилось в красочный праздник. Это было первое спортивное сооружение подобного типа в Чувашской АССР. Состоялись парад хоккейных команд и показательные выступления фигуристов. Прозвучали слова благодарности в адрес наиболее отличившихся участников строительства. Прошла церемония имянаречения стадиона — хоккеисты вывезли на поле символический паспорт с записью о дате рождения и присвоенном имени «Сокол». Затем спортсмены «обновили» лед: в товарищеском матче встретились новочебоксарский «Сокол» и сборная команд города Чебоксары.

Вскоре после запуска катка были организованы массовые посещения и обучение фигурному катанию. Но основной задачей стадиона оставалось поднятие хоккея Чувашии на должный уровень, поэтому на его базе появилась спортшкола. «Открыта в 1986 году в г. Новочебоксарске, — указано в Чувашской спортивной энциклопедии. — В 1994-м преобразована в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва. В 2005-м получила статус республиканской. Около 200 ее воспитанников были чемпионами, победителями и призерами Чувашии, свыше 20 играли в командах высших лиг СССР и России. Большинство воспитанников играли в новочебоксарской команде «Сокол», участвующей в чемпионате России в зоне Поволжья первой лиги».

Благодаря открытию одноименного стадиона команда стала покорять новые вершины. «Сокол» участвовал в чемпионатах СССР и России, играл в первой и второй лигах страны. Подготовлены хорошие хоккеисты, которые потом показывали свое мастерство в разных командах высшей лиги страны. Среди них Ю. Долгов, Э. Петурин, С. Редькин, Р. Малов, члены молодежных сборных команд России и СССР, О. Салтыков и К. Обрежа — чемпионы России.

Олег Салтыков возглавлял СДЮСШОР № 4 тринадцать лет. Под его руководством в 2011-2014 годах прошла масштабная реконструкция ледового стадиона «Сокол». В обновленном комплексе проводилось пленарное заседание V Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» с участием Президента России Владимира Путина (октябрь 2014).

Сегодня ледовый стадион «Сокол» — современное спортивное сооружение, база для успешной работы спортивной школы и хоккейного клуба. Ежегодно здесь проводятся матчи первенства России по хоккею с шайбой, Всероссийские соревнования юных спортсменов ХК «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, игры Зимней спартакиады молодежи России, регионального и межрегионального кубков «Добрый лед» и многие другие состязания. У воспитанников школы есть свои масштабные достижения: А. Протапович стал серебряным призером I юношеских Олимпийских игр (Инсбург, Австрия, 2012); Д. Кириллов, капитан команды, завоевал «золото» в составе команды России на зимней Универсиаде (Алма-Аты, Казахстан, 2017).

Вероника Кочешкова, Госархив современной истории Чувашии