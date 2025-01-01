Чувашские самбисты начали год с медалей

Представители Чувашии взяли две награды первенства России по самбо среди спортсменов до 24 лет, проходящего в Суздале.

Сначала Софья Емелюкова завоевала «золото» в весовой категории 50 кг. В финале она одолела представительницу Нижегородской области Маргариту Барневу.

Кроме того, Роман Тимофеев занял второе место в весе до 53 кг. В финальном поединке наш самбист уступил Вадиму Семеновскому из республики Крым. Отметим, что в соревнованиях участвуют более 450 спортсменов со всей страны. Также турнир является первым отбором в национальную команду на 2025 год, сообщили в пресс-службе Федерации самбо России.