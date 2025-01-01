Елена Герасимова завершает спортивную карьеру

Новый этап спортивной биографии

Участница Олимпиады в Токио, гимнастка из Чувашии Елена Герасимова приняла решение завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко в интервью информационному агенству «ТАСС».

Несмотря на уход из профессионального спорта, по словам Родионенко, Елена хочет продолжить выступления на студенческих стартах.

В последние годы спортсменку преследовали травмы. Она тяжело переносила тренировочные нагрузки, которые испытывают члены сборной России.

Также Валентина Родионенко заявила, что Елене Герасимовой предложили в будущем стать наставником молодежной сборной страны на одном из гимнастических снарядов. Сейчас Герасимова трудится тренером в гимнастическом центре Антона Голоцуцкова (гимнаст, двукратный призер Олимпиады 2008 года в Пекине, — Прим. ред.).