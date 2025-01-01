Министр строительства Чувашии снят с должности после проведенной прокуратурой проверки

Глава Чувашии Олег Николаев освободил Михаила Коледу от должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики в связи с утратой доверия. Михаил Коледа занимал пост руководителя регионального Минстроя с 12 сентября 2023 года.

Как сообщили в Прокуратуре Чувашии, в ведомстве была проведена проверка, инициированная по обращению Главы республики. Было выявлено, что министр систематически принимал управленческие решения в интересах коммерческой организации, с которой у него были дружеские и имущественные отношения.

Несмотря на наличие конфликта интересов, Михаил Коледа способствовал заключению крупных государственных контрактов на сумму свыше 1,5 млрд рублей без проведения торгов.