Памяти Куликовой Ирины Леонидовны

Коллектив Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова с глубоким прискорбием сообщает, что скоропостижно ушла из жизни заместитель директора по лечебной работе, доктор медицинских наук, доцент Куликова Ирина Леонидовна.

Она ушла в расцвете жизненных и творческих сил, полном профессиональных и научных планов, любимая семьей, пациентами, коллегами. Невероятно талантливая, за короткий период сделавшая много открытий и разработавшая новые технологии.

Ирина Леонидовна – одна из ведущих специалистов в России в области хирургического лечения врожденных рефракционных нарушений у детей, сделала первую в России операцию ФемтоЛАЗИК (IntraLASIK). Впервые в России обосновала и доказала на практике возможность применения фемтосекундного лазера для лечения амизометропической амблиопии у детей.

Душевная, чуткая, внимательная, целеустремленная, невероятно отзывчивая и безгранично преданная своему делу.

Светлая память об Ирине Леонидовне навсегда сохранится в наших сердцах. Помним и скорбим…