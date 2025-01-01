Школьники примеряют на себя роль бизнесменов

Более 80 учеников 8-11-х классов чебоксарской школы № 39 задумались о своем пути в сфере малого предпринимательства. На тренинге по генерации бизнес-идей ребята придумали около сотни вариантов для старта собственного дела — от монетизации хобби до амбициозных планов с серьезными финансовыми вложениями. Некоторые заявили о желании поработать над своими задумками вместе с опытными наставниками.

До конца февраля подобные форумы пройдут еще в десяти пилотных школах Чувашии. Проект «Школьные бизнес-компании» регионального отделения «Деловой России» объединил Чебоксары, Новочебоксарск, Ядринский, Мариинско-Посадский и Батыревский округа. Его партнером выступил региональный центр «Мой бизнес»: вовлечение в предпринимательство — одна из его задач в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».