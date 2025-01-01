Чувашия сохраняет лидерство в ПФО

Чувашская Республика вновь подтвердила статус лучшего региона Приволжского федерального округа в Национальном экологическом рейтинге. По итогам осени 2024 года республика занимает 7-ю строчку в общем зачете, продолжая уверенно входить в ТОП-10 страны.

Рейтинг, формируемый Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» с 2007 года, учитывает события в области экологии, произошедшие с 1 сентября по 30 ноября прошлого года. За последние пять лет Чувашия улучшила свои показатели на 20 пунктов, поднявшись с 62 на 82.

«Минувшая осень была насыщена экологическими мероприятиями, в которых активно участвовали жители республики. Это и лесовосстановительная акция «Сохраним лес», и субботник «Зеленая Россия», и благоустройство родников, и многое другое», — отметил руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов, напомнив, что продолжается и работа по внедрению раздельного сбора отходов, открытию новых экотроп.

Ольга Иванова