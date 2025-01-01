Молодым талантам назначили денежное поощрение

В республике назвали обладателей специальной стипендии Главы Чувашии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.

В течение всего года, с января по декабрь, тысяче молодых жителей региона, достигших успехов в науке, творчестве, учебе, спорте, в работе и общественной деятельности, будет назначено по 2500 рублей ежемесячно. Комиссия рассмотрела 2062 заявки от кандидатов, стипендию присудили по результатам портфолио. Среди тех, кому оказана поддержка, — 681 учащийся, 205 представителей работающей молодежи и 114 членов общественных объединений.