Икра от производителя-призрака обнаружена в Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии выявлен вымышленный производитель пищевой продукции. Об этом рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов на совещании в ведомстве.
Сообщалось, что на территории России в обращении ходит икорная продукция от предприятия-призрака ООО «Персей», расположенного якобы в Сахалинской области. По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике и Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, данную продукцию производят неизвестные лица в неизвестных условиях. Это может быть опасно для здоровья потребителей. С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется по причине его последующей ликвидации по определению областного арбитражного суда.
Министр предупредил о необходимости быть внимательными. При обнаружении продукции, не соответствующей установленным стандартам, нужно незамедлительно принять меры по ее изъятию из оборота.

Опубликовано: 16 января 2025 г.


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