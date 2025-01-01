Икра от производителя-призрака обнаружена в Чувашии

В Чувашии выявлен вымышленный производитель пищевой продукции. Об этом рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов на совещании в ведомстве.

Сообщалось, что на территории России в обращении ходит икорная продукция от предприятия-призрака ООО «Персей», расположенного якобы в Сахалинской области. По данным Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике и Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, данную продукцию производят неизвестные лица в неизвестных условиях. Это может быть опасно для здоровья потребителей. С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется по причине его последующей ликвидации по определению областного арбитражного суда.

Министр предупредил о необходимости быть внимательными. При обнаружении продукции, не соответствующей установленным стандартам, нужно незамедлительно принять меры по ее изъятию из оборота.