Сады памяти выведут к Волге

Мемориальный парк Победы — знаковое место Чебоксар. Здесь городская застройка соседствует с речными пейзажами, а еще соединяются прошлое и современность. Жители с удовольствием приходят во Дворец культуры имени П.П. Хузангая, любуются клумбами, рассматривают военную технику в музее под открытым небом, гуляют между деревьев. Девятого мая к подножию монумента Славы возлагают цветы. Совсем скоро парк станет еще интереснее — его благоустройство начнется уже через несколько месяцев.

Перспективы общественного пространства обсуждались с горожанами не один раз. Вот и перед Новым годом окрестные жители собрались на встречу в библиотеке имени Л. Агакова, чтобы снова проштудировать концепцию развития парка, которую подготовили Республиканский институт территориального развития и команда архитекторов, и уточнить нюансы.

Обновленный парк Победы охватит склон восточного косогора. По нему можно будет спуститься прямо к Казанской набережной — пешеходная связь продлится до речного порта. Территорию со сложным рельефом архитекторы видят как природную рекреационную зону — комфортные прогулочные маршруты, места для общения и отдыха, безбарьерная среда. При этом сохранятся фишки — заменят обветшавшую лестницу, облагородят родник. Общая площадь благоустройства возрастет с 6,8 до 13,1 га и разделится на несколько функциональных зон.

Площадь у ДК имени П.П. Хузангая обретет более четкую структуру. Здесь стыкуются разные смыслы. Это и пространство для массовых городских мероприятий, и место для прогулок, и музей под открытым небом, и вход на Аллею Славы — ее, к слову, оставят неизменной, есть идея лишь усилить эффект флагами и интересной подсветкой. Собрать разные уголки в единое целое поможет, в том числе, продуманное озеленение, считают архитекторы. Оно же позволит визуально отделить автопарковку от Дворца культуры. Жители, в свою очередь, предложили поискать другие места для машин — например, задействовать территорию по улице З. Яковлевой, со стороны бокового фасада ДК. «Технически возможно», — задумались разработчики.

Как вариант на площади напротив ДК предложено установить памятник Герою Советского Союза А.Н. Боголюбову. А вертолет МИ-8 перенести к памятнику ликвидаторам радиационных катастроф. «Площадь тяготеет к регулярности, это классическое решение. А динамично летящий вертолет — уже про ландшафт», — отметил заместитель главы Минстроя Павел Корнилов.

В год 80-летия Победы по соседству с монументом Славы появится мемориал, посвященный погибшим бойцам СВО — это будет первый этап благоустройства. Образную композицию дополнят классическая стела, плиты с именами героев. Сформируется новое пространство, а к краю склона, возможно, выйдет консольный мостик в качестве смотровой площадки. Продумана каждая деталь. Так, постамент самого монумента Славы предлагается оформить диким виноградом, летом он не выгорит на солнце.

В мемориальном парке немало знаковых мест, которые превратятся в настоящие сады памяти. Живописной территорией обзаведутся обелиски воинам-интернационалистам, участникам локальных конфликтов. «Там уже растут пышные ивы — подсадим еще, чтобы замкнуть контур, — скользит по экрану курсор. — А к березам добавим контрастный красный дерен». Тему Афганистана подчеркнут черные тюльпаны. Так называли самолеты Ан-12, вывозившие из этой далекой страны погибших. Предусмотрены карманы для отдыха, дополнительные маршруты между деревьев. Камерность пространства, его сдержанность и лаконичность — все это работает на тонких планах, на уровне ассоциаций.

Площадку, посвященную ликвидаторам радиационных катастроф, тоже преобразят детали. Сюда от Дворца культуры планируют перенести вертолет МИ-8. Эти машины сыграли огромную роль в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сквер будет отмечен тишиной и уединенностью — скамейки, декоративные светильники, место для отдыха с высокой травой, небольшой фонтан на модулях, напоминающих элементы ядерного реактора, и темная плитка в цвет.

Своеобразие территории защитников морских рубежей подчеркнут волнообразные живые изгороди, клумбы и кустарники с разной формой кроны. Это будет площадка-поляна. А деревянные настилы напомнят о палубе корабля. У часовни святого Иоанна Воина предполагается разбить аптекарский сад с травами. Малые архитектурные формы усилят атмосферу духовности. Так, арочная пергола повторит своды часовни, там хорошо будет присесть или укрыться от дождя. А площадь у закладного камня строителям Сурского и Казанского рубежей изначально планировалось оформить как амфитеатр, но возможна и перепланировка.

Такая концепция озеленения, по мнению ландшафтных дизайнеров, позволит структурировать ныне обособленные участки парка. Жители высказали свои пожелания: установить у ДК большой экран, чтобы смотреть фильмы, запланировать площадку для выгула собак. Пока открыт вопрос по использованию бывшего горнолыжного спуска. Одна из идей — оборудовать на рельефе игровые комплексы с полосой препятствий, дублирующей лестницей и смотровой площадкой. Не обошли стороной горожане и вопрос о предстоящем строительстве жилого комплекса на территории бывшего антенного поля. Ролик продемонстрировал достаточно широкий променад вдоль многоэтажной застройки — между зданиями и парком предложено создать благоустроенную буферную зону с высокими кустарниками, которая будет доступна всем посетителям.

Во время обсуждения по залу пошли анкеты. Участники встречи могли отметить, что им понравилось, а с чем они не согласны. По мнению руководителя проекта Антона Балахнина, контакты с местными жителями стали важной частью работы. Такое общение всегда продуктивно. «Столько открылось смыслов, столько историй мы услышали от людей. Это нас вдохновило на большое количество образов, которые мы «приземлили» на проект. Хотелось бы таких встреч при подготовке каждой концепции», — резюмировал он. Теперь дело за разработкой проектно-сметной документации.